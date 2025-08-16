Cinco firmas cotizaron para la construcción del Centro de Salud en Luan Toro

El Gobierno de La Pampa licitó la construcción del nuevo Centro de Salud Nivel 2 de Luan Toro, una obra de más de 933 millones de pesos que ampliará la capacidad de atención médica en la localidad y su zona de influencia. Se presentaron 5 ofertas de empresas pampeanas. El proyecto, impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, forma parte de la estrategia provincial de fortalecer el sistema sanitario con infraestructura moderna, integrada a la red de salud y equipada para brindar atención integral.

Con una inversión oficial que supera los 933 millones de pesos, el Gobierno de La Pampa llevó adelante este jueves la licitación pública para la construcción del nuevo Centro de Salud Nivel 2 en la localidad de Luan Toro, una obra que beneficiará también a toda la zona de influencia.

El acto realizado en el Salón de Acuerdos fue encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan y contó con la presencia de la intendenta municipal, Mónica Valor, funcionarios provinciales y representantes de las cinco empresas pampeanas que presentaron sus ofertas.

El proyecto, con un plazo de ejecución de 540 días corridos, contempla la construcción de un edificio de 480,50 m² —425 m² cubiertos y 55,50 m² semicubiertos— sobre un terreno ubicado en la intersección de las calles San Juan y Buenos Aires. El diseño incorpora criterios de accesibilidad, funcionalidad, confort y seguridad para garantizar una atención médica integral y de calidad.

Las ofertas fueron las siguientes: José Rubén Fernández: $862.039.756,41 (-8,69% del presupuesto oficial); Luis Esteban Fernández: $1.059.112.404,01 (+12,18%); Zulema Ledesma: $1.254.611.234,86 (+32,89%); ECOP Construcciones: $1.250.493.054,42 (+32,45%); IACO Construcciones: $1.611.127.933,13 (+70,65%).

Con la apertura de ofertas, la Comisión de Pre-adjudicación evaluará las propuestas y, una vez adjudicada, se prevé que la obra inicie a comienzos del próximo año.

Un compromiso cumplido

El ministro Intronati destacó que esta licitación es la primera del año para una obra nueva y se da en un contexto nacional adverso, en el que la Provincia asume obras que el Gobierno Nacional dejó inconclusas o abandonó.

“Este es un compromiso asumido por el gobernador Sergio Ziliotto, que recogió la necesidad planteada por la intendenta y que hoy comienza a hacerse realidad. El nuevo centro de salud no solo atenderá a Luan Toro, sino también a localidades vecinas”, señaló.

Subrayó que «este acto habla de los dos modelos, un modelo de provincia y un modelo de país. El modelo de provincia cumple con los compromisos propios y asume las responsabilidades que el Gobierno Nacional abandonó a la provincia de La Pampa. Nosotros esperamos poder seguir con este camino, que es lo que nos permite llevar adelante la licitación y cumplir con las obligaciones y los compromisos que tenemos».

«Las ofertas son bastante razonables, dispersas, con algunos valores cercanos al presupuesto oficial, otros por arriba. Ahora pasa a la Comisión de pre-adjudicación para analizar las ofertas y volver a avanzar con la adjudicación», completó.

Integración a la red provincial

Por su parte, el ministro Kohan resaltó que el nuevo Centro de Salud Nivel 2 estará plenamente integrado a la red provincial, con capacidad resolutiva local y soporte a distancia mediante telemedicina.

“La conectividad de La Pampa es un activo fundamental para garantizar el acceso a la salud, incluso en comunidades muy alejadas. Este centro contará con consultorios, shock room para emergencias, odontología, farmacia, laboratorio y todo lo necesario para la atención integral”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que La Pampa avanza en sentido contrario a lo que ocurre a nivel nacional: “Mientras en el país se reducen las prestaciones de salud, desde Nación hablan de autonomía pero, en la práctica, eliminan becas para las residencias médicas. Dar autonomía no es lo mismo que quitar recursos. Por eso, y tal como lo ha marcado el gobernador, seguimos priorizando salud, educación, seguridad y alimentos. La provincia avanza con firmeza, incluso en un contexto adverso”.

Valor: «El gobernador nos escuchó»

La intendenta Mónica Valor expresó: “En Luan Toro contamos con una posta sanitaria donde se realizan los primeros auxilios, y los casos de urgencias son derivados a la localidad de Victorica que es el hospital cabecera de la zona. En nuestro pueblo estamos trabajando muy bien, tenemos varios profesionales que asisten a nuestra comunidad, así que muy conformes con Salud Pública».

«Se va a ampliar en el tema edilicio dado las necesidades de la gente y a la demanda. Tuvimos la suerte de que nuestro gobernador nos visitó, se le planteó el tema y nos escuchó y para él la salud pública es una prioridad. Pronto tendremos un nuevo centro de salud en Luan Toro», celebró.

Consultada sobre la política provincial de generar empleo a través de la obra pública, agregó: “La política de nuestro gobernador es un Estado presente, donde la elaboración de infraestructura genere trabajo y luego el establecimiento que quede, también genere trabajo para más personas. Esta obra llega también con esa gran expectativa de que va a haber mano de obra local y, una vez finalizado, habrá lugar para gente que necesite, para que pueda funcionar el centro de salud y poder agregar más personal para la buena atención y el buen funcionamiento”.