General Pico recordó a San Martín en el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad

La Municipalidad encabezó un acto conmemorativo en la plaza homónima con la participación de autoridades, veteranos de Malvinas y vecinos de la ciudad. Hubo discursos, ofrendas florales y música en homenaje al Libertador.

La ciudad de General Pico rindió homenaje este domingo 17 de agosto al General José de San Martín, al cumplirse el 175° aniversario de su paso a la inmortalidad. La ceremonia oficial se llevó a cabo en la plaza que lleva su nombre y reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones locales, veteranos de guerra y vecinos.

El acto comenzó con el arrío a media asta del Pabellón Nacional y la Banderola del Ejército de los Andes, a cargo del secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Roberto Gómez; y el segundo jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 13, Mario Corvalán. Luego, los presentes entonaron el Himno Nacional.

La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Luna Echegaray, pronunció el discurso central en el que repasó la vida y trayectoria del Libertador, remarcando los valores de liderazgo, entrega y patriotismo que lo convirtieron en una figura central de la historia argentina.

Posteriormente, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento a San Martín, lo que dio paso a un respetuoso toque de silencio. La ceremonia también tuvo un momento cultural, con la presentación de la Orquesta Típica Maracó, que interpretó los tangos La gran muñeca y Libertango. El cierre llegó con la tradicional Marcha de San Lorenzo.

Entre los asistentes se destacaron funcionarios municipales, concejales, representantes de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas “Alberto Amesgaray”, del Centro de Veteranos de Guerra de La Pampa delegación General Pico, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y entidades intermedias.