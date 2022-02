El dirigente Máximo Kirchner renunció hoy a la presidencia del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en discrepancia con «la estrategia utilizada» por el Gobierno nacional «y los resultados obtenidos» en la negociación para llegar a un acuerdo con el FMI por la deuda externa.

«He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputado del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado», dijo Kirchner en un comunicado.

El diputado añadió que «sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán».

«Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de ‘beneficios’. La realidad es dura. Vi al presidente (Néstor) Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones», sostuvo.