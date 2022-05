Un nuevo siniestro vial en calles de General Pico dejan como saldo dos personas fallecidas este domingo. Una de 21 años y un bebe de tan solo 2. Además otra persona de 31 años y otro de 8 fueron trasladados al hospital Gobernador Centeno.

El hecho se produjo pasadas las 18.30 horas, en la calles 21 entre 28 y 3, cuando por razones que se intentan determinar, una moto impactó contra un camión.

FISCAL GUILLERMO KOMAROFKY SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR

Tras el accidente, fueron convocados Bomberos, Policía y ambulancias del SEM. También se hizo presente el fiscal Guillermo Komarofy.

Precisamente el fiscal Guillermo Komarofky confirmó que fueron dos las personas fallecidas. “Una joven de 21 años y un menor de 2 años” mientras que fueron trasladados hacia el Hospital “un hombre de 31 años y otro menor de 8 años”.

El fiscal explicó que el accidente se produjo al cruzarse un perro delante de la moto y al esquivarlo, terminó impactando fuertemente contra el camión que estaba estacionado y que lentamente se estaba poniendo en marcha para dejar el lugar.

Los fallecidos ya fueron identificados, no obstante no se da a conocer los mismos a raíz que sus familiares no han sido informados todavía.