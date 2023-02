Una urgente reunión con el Ministerio de la Producción, fue uno de los temas centrales que reclamaron las bases federadas en una reunión del Consejo de Delegados llevada a cabo este viernes 24 de febrero en su sede en la ciudad de General Pico, encuentro que fue encabezado por el Director Titular Ulises «Chito» Forte, el Director suplente Ingeniero Fernando Ramonda, la coordinadora de Mujeres Federadas Irma Unia, y delegados de filiales, Centros Juveniles y Cooperativas que integran el complejo federado del Distrito 8 de Federación Agraria Argentina.

En un intenso debate de distintos temas que afectan al sector representado, se desarrolló este encuentro en donde la PRESIÓN IMPOSITIVA que recae sobre el sector es cada vez más insoportable,ya sea con impuestos provinciales como nacionales, constituyó el reclamo más fuerte que presiona a los pequeños y medianos productores, que se agrava en el presente con los eventos climáticos que han afectado a las producciones, ya sea una falta de lluvias en momentos oportunos de siembra, como una fuerte e inesperada helada los días 17 y 18 de febrero que dió por tierra una esperada cosecha gruesa que había mejorado con las lluvias del mes de Enero , al menos en algunos sectores de la provincia,porque en otros fueron escasas y nulas.

Es por ello, que surge, a pedido de la Asamblea una urgente audiencia con las autoridades provinciales, ya que muy poco se han expresado reconociendo los daños climáticos que van a originar severas consecuencias en la economías no sólo de los productores si no de la sociedad en general, ya que en el mejor de los casos que logren cosechar los rindes serán mucho menores, a juzgar por las evaluaciones técnicas de los profesionales privados, que no generarán ganancias que permitan cumplir con los compromisos financieros, ya sean pagos de insumos, bancarios e impositivos.

Es ahí en donde los delegados participantes de la Asamblea del viernes, pusieron énfasis en contra de las políticas impositivas, que solo contemplan el cobro de ganancias, anticipos, ingresos brutos sin tener en cuenta cuál fue el resultado obtenido con lo comercializado, situaciones que diferencian a los genuinos productores de menor escala, a las grandes empresas cuyas posibilidades son otras en toda su cadena de producción y comercialización , cuyo avance no hace más que la desaparición de más pequeños y medianos productores que son y fueron el motor de desarrollo de los pueblos del interior, «el Gobierno debería definir quienes son el sujeto agrario al momento de definir las políticas impositivas», afirmó uno de los asambleístas este viernes 24 en Federación Agraria de General Pico.

La Asamblea determinó una fuerte adhesión a la movilización que encabeza y convoca el Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina el próximo 28 de febrero en el corredor de la ruta nacional 9 y provincial 90 en Villa Constitución, pcia. de Santa Fé, en la cuál el Distrito 8 estará presente con una delegación que concurrirá a la misma.

