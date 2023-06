Venció el plazo para la presentación de alianzas y frentes que participarán en las PASO del próximo 13 de agosto. A nivel nacional el Frente de Todos pasó a llamarse «Unión por la Patria», mientras que Juntos por el Cambio mantuvo el mismo nombre.

«Nos unimos para recuperar la independencia económica y por el desarrollo de una Argentina Federal», fue la explicación a nivel nacional por la nueva denominación del ahora ex Frente de Todos.

El armado en la provincia no tuvo demasiadas modificaciones y siguen como venían participando en las elecciones. El PJ, como columna vertebral, junto al Frente Renovador, Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, el Partido Humanista, Patria Grande y el Partido del Trabajo y del Pueblo, además de otras fuerzas que en La Pampa no tienen representación institucional, puntualmente movimientos sociales.

Los anotados para una posible PASO, tema que quedará definido el 24 de junio, son el titular de la UOCRA y diputado provincial, Roberto Robledo; el intendente de Telén, Saúl Echeveste, el dirigente gremial Rodrigo Genoni y las organizaciones sociales y el Movimiento Evita.

Juntos por el Cambio

Tampoco hubo modificaciones en Juntos por el Cambio. Los presidentes de los partidos que integran JxC en La Pampa, Diego Marcantonio (UCR), Enrique Juan (PRO), Héctor Roldán Torcivia (FreGen) y Luis Solana (Partido Socialista) firmaron el acta constitutiva del frente electoral Juntos por el Cambio, que los habilita para competir en las elecciones nacionales en la provincia como frente.

Adhirieron a Juntos por el Cambio también Jorge Diván (MID), Mario Brinati (Coalición Cívica), Miguel Solé (Encuentro Republicano Federal) y Roberto Torres (UNO).

Mo.Fe.Pa

En tanto, el Movimiento Federalista Pampeano -MOFEPA- denunció haber sido proscripto. Luis Serradel, dirigente del MODEPA dijo que «debido a un error en el orden que fue presentada a la Justicia Electoral Federal la integración del Tribunal de Etica y Disciplina partidaria como titulares a un hombre, mujer y hombre. En tanto en suplentes se colocaron dos mujeres, no respetándose la paridad de uno y uno. La justicia cumplidos los plazos procesales determinó la caducidad política partidaria, no habilitar al Movimiento Federalista Pampeano a participar en las próximas elecciones con candidatos propios ni en alianzas. Presentados en Queja a la Cámara Electoral Federal no se revirtió este fallo, con fecha 8 de junio del corriente año. Consideramos esta resolución lisa y llanamente una proscripción al MoFePa».

Frente de Izquierda

También se inscribió la alianza que representará a la Izquierda, y las candidaturas se dirimirán en las PASO. Por un lado, el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores ya dieron claras muestras de su decisión de seguir juntos en el mismo camino. Referentes pampeanos del sector, como Luciano González Cabiati y Jonatan Gómez ya anticiparon su respaldo a la fórmula presidencial nacional Gabriel Solano-Vilma Ripoll.

Por el otro lado el Partido de los Trabajadores Socialistas, a través de Claudia Lupardo, ya anticipó que impulsa la candidatura presidencial de Myriam Bregman con Nicolás del Caño como vice.

Comparte esto: Twitter

Facebook