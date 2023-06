La apertura de la válvula tendrá lugar este martes y el procedimiento continuará por etapas hasta el próximo 9 de julio. Ese día se llevará a cabo la inauguración oficial del Gasoducto Néstor Kirchner. El primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner tiene una extensión de 573 kilómetros.



El proceso de llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que llevará el gas del yacimiento neuquino de hidrocarburos no convencional Vaca Muerta a la localidad bonaerense de Salliqueló, comenzará este martes y concluirá el 9 de julio. Esa fue la fecha establecida para la inauguración oficial de este primer tramo de la obra, en un acto donde estarán el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

El paso inicial será la apertura de la válvula y el comienzo de la etapa de llenado, el proceso que tarda en llega el gas de una punta a la otra. «Esto responde a los procedimientos habituales en este tipo de sistemas, lo que involucra fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva”, explicaron fuentes oficiales. Las autoridades del área energética fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha del primer tramo de 573 kilómetros.

En ese sentido, el 25 de junio se habilitará el tramo que va desde el kilómetro 29 hasta el 61, a lo que se sumarán cuatro etapas más hasta la habilitación completa en Salliqueló. El gasoducto comenzó a construirse en agosto pasado, cuando se firmaron los primeros contratos, por lo que un trabajo que puede demorar unos dos años se finalizó en diez meses.

La obra atraviesa cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta Salliqueló. Y entre otros beneficios, tendrá un fuerte impacto cambiaron en la economía argentina.

“El martes será un día trascendental para nuestro país. Marcamos un hito al poner en funcionamiento el llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, destacó la secretaria de Energía, Flavia Royon, en su cuenta de Twitter. «Este proyecto es un logro y refleja la eficiencia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado”, subrayó.

El gasoducto permitirá incrementar el envío del gas de Vaca Muerta hacia los grandes centros urbanos, desde Tratayén hasta Salliqueló. En una primera etapa, sumará 11 millones de metros cúbicos por día, y después, el flujo casi que se duplicará. Así llegará a 21 millones metros cúbicos diarios, cuando se habiliten las dos nuevas plantas compresoras.

Por otro lado, uno de los grandes problemas actuales de la falta de dólares se debe a que la balanza energética de 2022 fue negativa en U$S 4.600 millones, debido a la importación de GNL a precios históricos internacionales luego de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, el Gasoducto Néstor Kirchner permitirá un ahorro energético de U$S 2.000 millones durante el segundo semestre de este año, y alcanzará los U$S 4.200 para mediados de 2024.

