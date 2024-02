La obra del Acueducto del Río Colorado Norte, entre Santa Rosa y General Pico, fue paralizada en las últimas horas por falta de pago del gobierno nacional. También otras obra en General Acha y Procrear en Santa Rosa, General Pico y Toay. Además en la ruta nacional 151 quedaron paralizados los trabajos.

“Hoy se paralizó todo, termino de hablar con los ingenieros responsables de las obras. Solo quedan algunos trabajadores, pero para hacer el mantenimiento”, dijo el diputado provincial del Frejupa y secretario general de la UOCRA La Pampa.

Señaló que no solo no remiten fondos desde lo nacional, sino que los funcionarios no dan respuesta a las empresas y eso genera gran incertidumbre.

Puntualizó que entre 900 y 1000 son los trabajadores que quedan sin trabajo por esta situación en la provincia de La Pampa.

