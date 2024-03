Roberto Gómez, vicepresidente primero del Concejo Deliberante a cargo de la presidencia, llevó adelante lo que fue la tercera sesión del período ordinario en curso y también respondió las preguntas de la prensa presente en el recinto legislativo una vez concluido el encuentro.

En primera instancia Gómez estableció que “fueron 38 los puntos que ingresaron en el orden del día dentro de los cuales hubo proyectos de resolución, de comunicación, despachos, todos con su particularidad e importancia. A nuestra consideración uno de los proyectos de resolución con especial interés es justamente el que trata y solicita a las diputadas y a los diputados provinciales, el pronto tratamiento a la Ley de la Emergencia de obra pública, teniendo en cuenta el párate de estas obras no solo en General Pico sino en toda la provincia de La Pampa, lo que ha producido una cantidad importantísima de despidos. Hay que considerar la propuesta que el Gobierno de la Provincia de La Pampa ha puesto a consideración sino va a seguir bajando la ocupación en cada una de las obras de las diferentes localidades de la provincia, esa es la realidad, con lo cual desde nuestro bloque se presentó este proyecto que hoy fue aprobado por todos los concejales”.

Consultado sobre la situación del sector Roberto Gómez contó que “desde diciembre a la fecha no han realizado pagos a las certificaciones correspondientes de cada una de las empresas y estas certificaciones han sido presentadas en tiempo y forma, con la documentación que requieren y no ha existido ningún tipo de rechazo, no solamente de Pico, de toda la provincia y de todo el país, y la decisión del Presidente de la Nación es no realizar pagos de todo lo que es obra pública, además de reafirmar el párate de todas las obras que sin dudas son importantísimas para nuestra localidad y para nuestra provincia”.

Consultado el concejal sobre la cancelación por parte del Gobierno Nacional en la obra del acueducto estableció que “esta obra estaba en ejecución, llevaba más de 5.000 metros realizados por la empresa, continuó con un ritmo importante hasta donde tuvo la capacidad económica para poder solventar los pagos de los jornales. Sabemos de la importancia que reviste esta obra que repito estaba en plena ejecución y la empresa tuvo que paralizarla por la falta de pagos de los certificados presentados, que vuelvo a repetir, fueron presentados en tiempo y forma con todos los protocolos de audición y que han sido totalmente aprobados, o sea, es responsabilidad del Gobierno Nacional que las empresas no estén recibiendo desde diciembre a la fecha los pagos correspondientes”.

Consultado sobre la cantidad de despidos ante la paralización de las obras públicas Gómez dijo que “en nuestra localidad son 163 trabajadores y en la Provincia de La Pampa más de 450 trabajadores hoy, pero vuelvo a repetir, esta situación se va a ir agravando si no se encuentran soluciones como las que el Gobierno de la Provincia de La Pampa y el mismo Gobernador Ziliotto, lo ha manifestado públicamente que es hacerse cargo de finalizar obras que tenían que pagarse de Nación y también de la realización de obras provinciales que están justamente para poder ser licitadas y ponerse en ejecución lo más pronto posible”.

Subsidios

Consultado sobre la actualización del costo del boleto del transporte público de pasajeros Roberto Gómez explicó: “Sí, hoy justamente se aprobó la ordenanza que va a ser elevada a la Secretaría de Transporte de Nación para que aplique este nuevo valor y a partir de allí sea implementado, no es algo inmediato. El boleto que pasará a tener un costo de 300 pesos, y aclaró que es de 300 pesos porque el municipio subvenciona a través de un subsidio el resto del importe que llegaría a 914 pesos, eso hay que recalcar porque tanto la Municipalidad como el Gobierno Provincial no le escapan a esta situación económica del país, asistiendo de la manera que pueden a cada una de las actividades y de los sectores”.

Sobre la defensa dentro del recinto al Gobierno Nacional en la quita de subsidios estableció que “la quita del subsidio se realizó por parte del Gobierno Nacional, no está en discusión eso, así que creo que tiene su participación en esta situación, eso no hay que desconocerlo. La quita existe y ya están diciendo que, a partir de abril-mayo, seguirán quitando beneficios en otros sectores que hoy en día están subsidiados como con el tema de la luz, se prevé quitar eso también, o sea que lo que sigue haciendo el Gobierno Nacional es la quita del subsidio que es justamente la consecuencia que está pagando la clase trabajadora, esa es la realidad hoy y todos la vivimos, no la desconocemos, día a día estamos viviendo esta situación”.

Aprobados

Sobre la aprobación del modelo de convenio a celebrarse entre la Municipalidad de General Pico con diversas localidades de la zona norte por el uso del servicio del avión Ambulancia el vicepresidente primero del Concejo contó que “es algo que nuevamente se firmó, se renovó este convenio para poder tener este elemento tan necesario, tan importantes para cualquier persona, no solamente para nuestra localidad sino también para que pueda ser utilizado por diferentes localidades del norte de la provincia de La Pampa”.

Y detalló que “El servicio se presta siempre respetando los protocolos que están establecidos justamente en este convenio que tiene en este caso la prioridad de uso nuestra localidad, más allá de que cualquier situación de salud siempre vienen a nuestro Hospital Gobernador Centeno y de allí se activan y se aplican los protocolos para cada una de las necesidades que tenga de utilización del avión ambulancia”.

Gómez también se refirió a la aprobación del protocolo de actuación de actuación ante eventos climáticos consensuado en el marco de la Junta Municipal de Defensa Civil. Frente a esto declaró “se trabajó desde hace bastante tiempo por parte de todas las instituciones intermedias, participaron también integrantes de nuestro Concejo Deliberante y bueno, ya se acordaron todos los puntos para tener en cuenta ante estas situaciones que estamos viviendo de cambios climáticos, de lluvias abundantes en muy poco tiempo, con lo cual lo que se hace es dar el marco de organización y regularizar la ordenanza para que pueda funcionar a través de defensa civil este protocolo de actuación en casos de eventos climáticos que pongan en riesgo la comunidad, que como vemos son cada vez más frecuentes”.

Finalmente, el concejal del bloque FreJuPa hizo referencia a las distintas declaraciones de interés legislativo de eventos deportivos como lo son el Pamperito y el Rufino Abalo, “siempre el Concejo Deliberante ha estado acompañando no solamente en esta actividad, sino actividades que conciernen a nuestra localidad, declarando interés porque creemos que son fundamentales y le dan movimiento a nuestra ciudad, además de reconocer el trabajo de aquellas personas que organizan y sus grupos de trabajo, que tanto hacen para que General Pico se posicione como una localidad a visitar, a tener en cuenta por localidades vecinas y también hacia nuestros habitantes, para que tengan actividades cotidianas en cada una de las instituciones intermedias que hacen al existir de nuestra localidad”.

