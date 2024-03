El mandatario provincial anunció una inversión de $ 1.469 millones para llegar con tecnología LED al 80% de las luminarias públicas de la provincia. Ante intendentes, intendentas y titulares de Comisiones de Fomento ratificó el compromiso de «seguir trabajando juntos» y subrayó que «la defensa de La Pampa es irrenunciable». En este contexto, puso de relieve el esfuerzo del Gobierno y las cooperativas para que el aumento que el gobierno nacional aplicó a la energía eléctrica no impacte directamente en los usuarios. “Del 180 % de incremento que dispuso CAMMESA “la provincia, a través de la APE, trasladó un 103% de aumento a los usuarios residenciales sin subsidio; un 140% al comercio; y un 136% a la industria”, detalló.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este jueves en Ataliva Roca el lanzamiento de la segunda etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente que tiene por objetivo que la totalidad de las luminarias de las localidades de la provincia sean de tecnología LED.

Anunció la inversión de 1.469 millones de pesos para adquirir 10.000 luminarias, con lo que se alcanzará el 80% del alumbrado público con LED. Una vez implementada esta etapa el ahorro representará el 14% sobre el sistema eléctrico provincial a valores de hoy $37.305.878 mensuales.

«El desarrollo energético en La Pampa es una política de Estado en la que estamos involucrados la Provincia, los municipios y las cooperativas con el objetivo de alcanzar la soberanía energética», aseguró Ziliotto.

Del acto participaron, además del gobernador; la vicegobernadora, Alicia Mayoral, diputados provinciales; el secretario de Energía y Minería, Matías Tosso; el intendente anfitrión, Gustavo Barreiro; e intendentes e intendentas y presidentes de Comisiones de Fomento de toda la provincia.

Ziliotto les ratificó: «vamos a seguir trabajando juntos. Es una coherencia histórica que tenemos en La Pampa. No entendemos como algunos piensan que se puede gobernar la Argentina sin las provincias, nosotros tenemos muy en claro que es imposible gobernar la provincia sin los intendentes e intendentas.Ese es el camino».

Además, les dejó en claro que «la defensa de La Pampa es algo irrenunciable. No pensamos corrernos un centímetro del camino. Son miles de millones lo que nos debe el Gobierno Nacional, no al gobernador ni a los intendentes, sino a cada pampeano y pampeana».

Costo de la energía

El gobernador explicó que el Gobierno de La Pampa junto a las cooperativas están haciendo «un gran esfuerzo» para hacerse cargo de un porcentaje importante de la quita de subsidios a la energía que hizo el Gobierno Nacional.

«Hoy vemos sorpresa en muchos de lo que significa dejarle al mercado la determinación del precio de la energía. Aparecen reclamos de algunos sectores económicos que plantean ¿qué va hacer el municipio, el Concejo, las cooperativas ante este aumento salvaje de la energía?», dijo.

A ese interrogante, respondió que CAMMESA le aumentó un 180% el costo de la energía que adquiere La Pampa y la provincia, a través de la APE, trasladó un 103% de aumento a los usuarios residenciales sin subsidio; un 140% al comercio; y un 136% a la industria. «Miren si no hemos hecho esfuerzo junto con las cooperativas para que en la provincia la energía siga teniendo un subsidios por parte del Estado», enfatizó.

«Aquellos que pensaron que el mercado lo resolvía todo hoy, lamentablemente, les debe haber dado un ataque de volver al estado. Votaron menos estado y hoy le están pidiendo al estado que se hagan cargo de sus equivocaciones», afirmó.

Obra pública

Ante intendentes e intendentas y titulares de Comisiones de Fomento, el mandatario provincial ratificó la política de obra pública de La Pampa, haciendo hincapié en las viviendas.

«Sé que en cada una de las localidades la viviendas son un elemento que dinamiza la economía. Por eso en poco tiempo más comenzaremos, una vez que tengamos la posibilidad de hacernos cargo de las obras que no va a financiar el gobierno nacional, no son solo las 630 del ProCreAr, sino hay que sumarle 503 más que tiene que ver con el programa Casa Propia, que desde el 10 de diciembre no viene un solo peso más a La Pampa. La estamos sosteniendo con un ritmo bajo, pero va a ser la principal política de estado».

Detalló que «si nos hacemos cargo de las 1.133 viviendas (630 ProCreAr y 503 Mi Casa), y las 580 que estamos construyendo con los municipios con el plan Mi Casa I y III; y las 1.000 viviendas que anunciamos, seguramente en cuatro o cinco meses más estaremos construyendo 2.713 viviendas en las 80 localidades de La Pampa».

Acceso a alimentos

Por otro lado, Ziliotto dijo que finalizaron el relevamiento en 5 localidades de la encuesta del Indice de Vulnerabilidad Social (IVS). Esto va a permitir tener mayor calidad de información para aplicar fondos públicos de manera quirúrgica para garantizar alimentos a los sectores más vulnerables».

Referenció esto al proyecto que envió a la Legislatura que crea un aporte solidario y extraordinario. «Pedimos un mayor esfuerzo solidario a los sectores que la crisis no le ha llegado y seguramente no le va a llegar porque tiene mayor capacidad económica. En tiempos de solidaridad estamos pidiendo que una pequeña parte de la sociedad, y el sector financiero haga un aporte para que muchos pampeanos y pampeanas accedan al alimento».

También le habló del proyecto de jubilación anticipada para estatales. «Una vez que la Cámara de Diputados apruebe el régimen de jubilación anticipada todos los municipios tendrán la posibilidad de ofrecer a trabajadores y trabajadoras la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada garantizando el 82% móvil de sus salarios de bolsillo con fondos provinciales. Esto va a permitir a ustedes enfrentar la coyuntura económica muy difícil porque no solo se están cayendo los recursos coparticipables sino los recursos propios a través del cobro de tasas y servicios», comentó.

«Defensa de La Pampa»

Para finalizar, Ziliotto les dejó un mensaje a los intendentes e intendentas y titulares de las comisiones de fomento presentes: «Quiero ratificar ante ustedes, algunos no lo compartirán y en el marco del respeto lo aceptamos, pero la defensa de La Pampa es algo irrenunciable. No pensamos corrernos un centímetro de ese camino. Tengo la responsabilidad que me dieron en mayo pasado de defender los intereses de La Pampa. Son miles de millones lo que nos debe el Gobierno Nacional. No al gobernador ni a los intendentes, sino que son de cada pampeano y pampeana y afectan su salud, educación, seguridad, justicia, y alimentación».

«Tengan la plena seguridad de que vamos a seguir trabajando juntos. Es una coherencia histórica que tenemos en La Pampa. No entendemos como algunos piensan que se puede gobernar la Argentina sin las provincias, nosotros tenemos muy en claro también, que es imposible gobernar la provincia sin los intendentes e intendentas. Ese es el camino», cerró.

Plan de Alumbrado

El secretario de Energía y Minería, Matías Tosso dio detalles del Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente. «Hacer eficiencia energética es una herramienta que nos va a ayudar a transitar un periodo muy difícil y costoso para todos», dijo.

Destacó que «el plan se construyó en base a demandas y propuestas de intendentes e intendentas y presidentes de comisiones de Fomento. Esa propuesta coincide con la política pública de ser más eficientes y reducir los consumos, en especial a la noche en toda la provincia y construir un plan de alumbrado que le sirviera a todos y todas».

El plan tiene por objetivo alcanzar el recambio progresivo de luminarias de sodio y/o mercurio del sistema de alumbrado público de la Provincia por luminarias con tecnología LED, promoviendo el ahorro y uso eficiente de la energía.

«Se van a invertir 1.469 millones de pesos para adquirir 10.000 luminarias led en una licitación pública. Las luminarias se van a distribuir en todas las localidades de la provincia», dijo.

Agregó que «cuando finalice esta segunda etapa, de 10 luminarias que veamos 8 debieran ser de tecnología led, de manera tal de llegar a un 14% del ahorro del sistema a un ahorro económico de 37 millones por mes y aumentar el reingreso al fondo de transición energética para seguir avanzando en la próxima etapa que nos lleve a la meta de tener la provincia con un 100 % de tecnología Led».

El Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente fue lanzado en 2021 y logró en su primera etapa que el 65% del alumbrado público sea LED, a partir de la colocación de 45.995 luminarias LED en toda la provincia. Esto significa un ahorro del 12% sobre el sistema eléctrico provincial y un ahorro económico mensual de $30.643.550.

Barreiro: “Sin obra pública no crecemos”

El Intendente de Ataliva Roca, Gustavo Barreiro, destacó “la importancia de un Estado presente para el crecimiento de los pueblos”, felicitó al Gobernador por su gestión en la obra pública y expresó, dirigiéndose al mandatario y las y los intendentes “es un orgullo para nosotros los atalivenses, un pueblo tan chico, que nos vengan a visitar todos hoy”.

“Estamos realmente muy contentos y un poco nerviosos por ser anfitriones, después de tantos años que no nos visitara el Gobernador” y subrayó su satisfacción como intendente de formar parte “de este segundo plan estratégico de iluminación”.

Aseguró que La primera etapa del Plan de Recambio de Luminarias fue “un éxito para todos los pueblos de La Pampa, ya sea en iluminación, en seguridad” y expresó su apoyo al gobernador “por ponerse al frente de la obra pública, porque nosotros coincidimos –con Ziliotto- en que la obra pública para nuestros pueblos es un sumamente indispensable para que podamos crecer. Sin la obra pública, sin el Estado presente, sería imposible crecer. Hablo desde mi humilde lugar de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos por estar“,

