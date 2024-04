El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto convocó a todos los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento para informar de la situación económica en este primer trimestre del año y la proyección de los próximos meses. Dicha situación la consideró preocupante por la deuda de la Nación con la Provincia que ya supera los 24 mil millones de pesos, entre ellos 5100 millones para cubrir el déficit de las cajas previsionales, la caída de la coparticipación de alrededor del 30%, a raíz principalmente de la menor recaudación por baja de la actividad económica. A todo esto se han tenido que duplicar los gastos para ayuda de las familias vulnerables.

El encuentro del gobernador con los jefes comunales duró una hora, se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

«El mensaje fue preocupante. El gobernador dio datos precisos y de una proyección que preocupa muchísimo. Hay recursos que no están llegando, que no van a venir y son decisiones tomadas que se van a sostener. No solo las transferencias discrecionales, si no otros números como los fondos de transporte o de las cajas de previsión que también nos llegaban a los municipios» «, dijo a la salida de la reunión la intendenta Fernanda Alonso.

En tanto el intendente de General Acha , Abel Sabarots habló de un panorama sombrío. «Nos llevamos un compromiso de que habrá este tipo de reuniones periódicas para saber como viene la situación. Yo siempre digo que lo peor es la incertidumbre y no saber cuándo impacta la situación».

Terminada la reunión y luego del encuentro con la prensa de varios intendentes, muchos de ellos se reunieron para analizar la situación.

Según se supo este tipo de reuniones las seguirá teniendo el gobernador, el viernes pasado lo hizo con su gabinete, hoy con intendentes y se anuncian otras con dirigentes gremiales e instituciones.

