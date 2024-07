El viaje de egresados de un estudiante de la Escuela Normal de Santa Rosa se convirtió en una pesadilla para una familia. El retraso en dos cuotas le hizo caer el contrato y la empresa ahora le exige que pague 1.500.000 pesos, el costo actual de ese viaje.

La madre del egresado habló con El Diario de La Pampa y contó lo sucedido. «Me atrasé dos cuotas. En realidad creía que era una, (cuota) fue por un problema de salud que tuve. Durante dos años pagué al día. Pero cuando me fui a poner al día y me encuentro con que me habían sacado del sistema», explicó.

Para la cancelación del viaje quedaban solo dos cuotas, la de julio y la de agosto, que es la última. El retraso se produjo en el pago de las cuotas de mayo y de junio. Es decir, estaba completado casi el 95% del viaje. La empresa es Max Dreams, una de las firmas autorizadas en la provincia para comercializar viajes en La Pampa.

La baja del sistema se produjo sin notificación ni comunicación alguna, a pesar de que se está logueado con correos electrónicos de la familia y del egresado.

Esa cláusula está en el contrato, según pudo saber la familia. «En un principio uno acepta que es lo que dice el contrato, pero no es razonable», explicó.

«Cuando me comunico, me dicen que tengo que pagar 1.500.000 pesos. Es decir, como si lo contratara ahora. O peor, porque me ponen el precio de lo que pagan los egresados que van a viajar dentro de dos años», afirmó.

Ahora, si quiere restituir el contrato, la obligan a pagar una cuota el próximo lunes y la restante el 12 de agosto. «Me avisaron que me hacen una rebaja del 10%. Tengo que pagar 600 mil pesos el lunes», dijo la madre con ironía y angustia. «La otra cuota antes del 12 de agosto. Es imposible», confió.

Por otro lado, también le dijeron que no le aseguraban -a pesar de hacer los pagos y supuestamente «regularizar» la situación- que su hijo pueda viajar en el micro con el resto de sus compañeros de promoción.

