La Unión Cívica Radical de La Pampa repudió los escraches sufridos en sedes partidarias con carteles colocados en el frente de los mismos. La dirigencia radical mostró preocupación por el silencio de las autoridades del gobierno provincial que no se han referido a estos hechos, reprochando actos de violencia como los que vivió la UCR.

«No es saludable el silencio del gobernador en no repudiar actitudes que no se condicen con prácticas democráticas”, afirmó el vicepresidente 2° de la UCR pampeana Rubén Prieto. Nosotros siempre sostenemos y defendemos los valores como garantía institucional, pluralidad de pensamiento, libertad de expresión y lucha por los valores democráticos. Por eso, vemos con dolor, indignación y repudiamos el ataque a los espacios físicos no afines al gobierno de la provincia de La Pampa.».

Puntualizó que «situaciones como estas nos recuerdan la intolerancia y la violencia propia de un tiempo al que no queremos volver nunca más, que tanto dolor nos causó a todos los argentinos. Entendemos que una sociedad crece en base al diálogo y al intercambio de ideas, nunca desde la violencia».

Destacó que los » responsables de éste hecho, no han entendido el sacrificio que significó la consolidación de la democracia que gozamos desde hace 40 años en el país».

Apunto a Ziliotto por su silencio ante estos hechos de vandalismo y falta de tolerancia ante quien piensa distinto.

La democracia se defiende con hechos y acciones no solo con palabras decorosas, debemos erradicar definitivamente estos actos de odio en nuestra sociedad y bregar por una real convivencia política fortaleciendo la democracia.

