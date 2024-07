Los juegos online pueden ofrecer a los niños y los jóvenes una sensación de «escape» de la realidad del mundo. El aspecto social de cada plataforma puede ayudar a los niños a sentirse parte de una comunidad. Sin embargo, sin la orientación correcta sobre qué juegos recurrir o cuándo jugar, los niños y jóvenes pueden estar expuestos a ciertos riesgos, como el acoso o, en algunos casos extremos, las adicciones.

El psicólogo y especialista en adicciones, Rodrigo Moreno, alertó sobre los crecientes problemas relacionados con el juego online, especialmente entre adolescentes y jóvenes. También es director de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la Asociación de Profesionales de la Salud en Córdoba. Según explicó, la situación es «caliente» y se complica cada vez más.

Moreno, quien lleva 20 años trabajando en el campo de las adicciones, afirmó que el juego online tomó protagonismo como una nueva forma de adicción. «Las ‘benditas’ tecnologías en un montón de cosas han terminado siendo también ‘malditas’ por los usos que se les termina dando en algunas cuestiones», dijo.

El especialista remarcó que si bien la mayoría de los jóvenes aún no tienen técnicamente una adicción al juego online, presentan un alto riesgo si no se toman medidas preventivas. Asimismo, advirtió que aunque el daño físico no sea tan evidente como con las drogas, los efectos psicosociales pueden ser igualmente devastadores.

Moreno hizo hincapié en la necesidad de trabajar activamente para prevenir estos problemas y señaló la importancia del diálogo abierto y no confrontativo entre adultos y jóvenes. Además, destacó que las mismas tecnologías que causan preocupación también pueden ser herramientas útiles para enfrentar este desafío.

«Se trata de poder ver toda una coparticipación y salir del esquemita ‘culpable, víctima, victimario’ tradicional, que por ahí muchas veces las adicciones químicas nos han llevado a pensar en los ’80 o en los ’90 a pensar qué teníamos que ver todos. Parecía que era empezar a repartir culpas y sentencias», dijo el psicólogo en diálogo con Cadena 3.

El experto insistió en la necesidad de trabajar más en prevención e instando a todos a tomar conciencia del problema.

«Hoy en día, la tecnología es una fuente de información, por eso digo que tiene que ver con los usos que vamos haciendo. Es decir, no demonicemos a los celulares cuando somos responsables de muchos de los usos que hacemos», concluyó.

Fuente: Cadena3

