Rectores de universidades nacionales se reunen en Rosario

El próximo viernes 29 de agosto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá en el marco de su 94° Plenario de Rectoras y Rectores. Las autoridades proyectan un encuentro que contemple la participación simultánea mediante la virtualidad de quien así lo desee. A la vez, el evento contará con transmisión en vivo y abierta mediante el canal YouTube del CIN.

Desde el área de prensa del organismo indicaron que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será anfitriona de esta instancia de acuerdos que se espera compartir con diferentes autoridades nacionales. Asimismo, se proyecta el debate que posibilite arribar al proyecto de presupuesto universitario 2026 que debe ser presentado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) en las próximas semanas.

Además, de manera simultánea al plenario, el CIN desarrollará el 1° Congreso Nacional de Innovación Universitaria «Enseñanza, investigación, gestión y territorio» que se propone el objetivo de convocar a la docencia de las instituciones universitarias públicas y a sus equipos de gestión para poner en común buenas prácticas de innovación, problematizar desafíos presentes y debatir opciones de transformación aún pendientes.

Será también en Rosario el 28 y el 29 de agosto en «La Siberia», Centro Universitario Rosario (CUR). Ya cerró la posibilidad de postular trabajos pero sí está abierta la inscripción para asistentes.