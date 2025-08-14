Obras de cordón cuneta en dos barrios

La Municipalidad de General Pico continúa desarrollando obras de pavimentación en diferentes sectores de la ciudad, más precisamente en barrio Norte e Indios Ranqueles. Las mismas se encuentran en plena evolución en los cuadrantes comprendidos por Avenida San Martín a 24 y de 107 a 115, como así también de 36 a 40 y de 23 a 25.

Las 13 cuadras son intervenidas y concluirán durante el presente año con la inversión de fondos municipales.

Finalizadas las acciones, fortalecerán no sólo la seguridad vial de la zona sino también el escurrimiento del agua ante futuras precipitaciones.

Gestión local

El presidente del Organismo Descentralizado de Planta de Asfalto, Diego Garro, se refirió a ello: “Estamos trabajando en dos sitios de General Pico, que son los próximos en los que se pavimentará cuando estén dadas las condiciones para hacerlo”.

“En barrio Norte hemos reacondicionado algunos puntos donde los cordones estaban deteriorados, los quitamos y se construyeron los nuevos. Se entoscaron ocho cuadras para terminar el espacio comprendido por Avenida a 24 y de 107 a 115”, agregó.

Manifestó que “de la misma manera se procederá en calles 23 a 25 y 36 a 40, en Indios Ranqueles, donde se remodelaron los cordones cuneta, que contaban con más de 30 años de antigüedad”.

Garro aseveró que las mismas labores se concretan para complementar la obra de desagüe ya finalizada en Quinquela Martín.

Por último, afirmó: “Son tareas importantes para la comunidad, buscando mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos”.