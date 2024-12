Con más de 35 músicos y músicas en escena, la Municipalidad de General Pico desarrollará del 7 al 9 de diciembre, el tercer Festival de Jazz en el Centro Cultural MEDANO. El evento, libre y gratuito, propone interacción y encuentro para nutrir a la cultura piquense.

En esta línea, el Jazz Fest se desplegará en tres jornadas que iniciarán el sábado 7 de diciembre, a las 11, con un desfile colmado de música en la Plaza Seca, mientras que por la noche, a las 21:30, se realizará el concierto de apertura en MEDANO, con la presentación de la Small Jazz Band, proveniente de la provincia de Córdoba.

Posteriormente, el domingo 8 desde las 20:00, también en el espacio cultural de calles 24 y 11, será el turno de Java Queens con lo mejor de su repertorio, para darle paso luego a La Mara Big Band, grupo que estará bajo la dirección del reconocido Gustavo Fontana.

Finalmente, el lunes 9, a las 14, tendrá lugar la charla “Entre Batutas y Emociones: Una Perspectiva Integral de la Música Orquestal”, a cargo de Gustavo Fontana, Jorge Jara y Martín Mengel, también en MEDANO.

La misma está diseñada para ofrecer una visión enriquecedora que inspire tanto a músicas y músicos (de todos los niveles) como así también a profesionales de otras disciplinas, a valorar la música orquestal como un modelo único de colaboración, excelencia y humanidad.

Small Jazz Band

Este conjunto de jazz tradicional comenzó su actividad a fines de 1981 en la ciudad de Córdoba, intentando recrear el estilo de los primeros grupos de los años «20», tales como los de Joe «King» Oliver, Clarence Williams, Louis Armstrong, Sam Morgan, Johnny Dodds, «Jelly Roll» Morton, y otros no tan conocidos pero no por ello de menor importancia musical.



Está formada por profesores de educación musical que creen en el valor estético y sentimental de este género, tal vez la expresión popular más relevante e influyente del siglo XX.



Han transitado por los escenarios más selectos y festivales especializados de Argentina, además de tocar en Chile, España, Portugal, Alemania, Holanda, New Orleans y New York.

Java Queens

Java Queens, un trío de voces femeninas oriundo de Santa Rosa, acompañadas por guitarra y trompetas nasales, tocarán temas de swing clásico de las décadas del ‘30 y ‘40. La banda, que nació en 2016, está conformada por Guadalupe Galdeano, Lucía Polavieja y Andrea Dasso.



En su repertorio se encuentran obras clásicas del jazz, temas de Ella Fitzgerald, Cole Porter y, recuperando la mística de la época, temas pertenecientes a The Boswel Sister, trío de hermanas referentes del swing de las primeras décadas del siglo XX.

La Mara Big Band

La Mara Big Band, una gran orquesta de jazz formada en su mayoría por músicos y músicas piquenses, profesores y estudiantes del Centro Cultural Maracó que ejecutan obras de Glenn Miller.



Su reciente creación contiene un repertorio original para este formato, participando en el concierto de cierre del 2° JazzFest en General Pico y el Encuentro de Saxofonistas Patagónicos llevado a cabo en la ciudad a comienzos del 2024. Su nombre proviene del animal autóctono de nuestra patagonia y provincia.

Sobre Gustavo Fontana

Nacido en Buenos Aires, fue director artístico de las orquestas Filarmónica de Mendoza (hasta el 2018) y Sinfónica de Bahía Blanca (hasta el 2014), también de las bandas sinfónicas de Córdoba y de Buenos Aires.



Ha dirigido orquestas en el exterior, como las Filarmónicas de Kielce y Walbrzych (Polonia); Sinfónica de Belo Horizonte; Salvador de Bahía, Brasilia, Porto Alegre y Banda Sinfónica del Estado de San Pablo; Filarmónica de Montevideo, Venezuela y Burgas (Bulgaria); Sinfónica del Festival de Mallorca, España, entre otras.



Colaboró con artistas populares como Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Baglietto, Vitale y demás; y clásicos como Zukerman, Forsyth, Inchausti y Volonté.

