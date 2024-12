La intendenta Fernanda Alonso recibió, en la sala de reuniones Alberto Amesgaray a integrantes del Centro de Jóvenes Políticos de la ciudad de Buenos Aires que visitaron el Palacio Municipal. Allí, se generó un intercambio en el que pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento de la Municipalidad.

La jefa comunal piquense se presentó con un resumido relato de su vida política y personal, para luego dar paso a las consultas de las y los adolescentes.

Ante las diferentes inquietudes de las y los presentes, detalló las características geográficas, productivas, económicas y sociales de la ciudad, poniendo en valor la Zona Franca y el Parque Industrial como motores del crecimiento, incorporando un nuevo perfil con el Polo Tecnológico.



Señaló cuáles son los requerimientos que plantea la gente, el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura que se logró concretar y la que se plantea finalizar.

Valoró, en este marco, la vinculación público-privada que ha resultado beneficiosa para establecer estrategias comunes de acción, en muchos casos articulada por la Fundación para el Desarrollo Regional que integra a diversas instituciones.



Así mismo, se refirió al Presupuesto Participativo como una política pública de gran utilidad para conocer los intereses de la comunidad y que ésta forme parte del avance de la ciudad promoviendo ideas y eligiendo proyectos que mejorarán la calidad de vida de vecinas y vecinos.

Estuvieron, además, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello y el director de Juventud, Matías Alanís.

Una herramienta invaluable

En cuanto a su gestión municipal, afirmó: “Pico es una ciudad exigente, una de las que mueven la actividad económica en la provincia de La Pampa. Nació con el ferrocarril y se convirtió en un polo industrial, para luego brindar servicios al agro, a la salud y establecerse en un centro comercial de referencia en la región”.

“Acá se debe trabajar fuertemente ya que tenemos una sociedad que nos demanda y nos pone la vara muy alta”, añadió.



En torno a la responsabilidad de la función pública, mencionó a las y los presentes: “Sin una familia que te acompañe es complicado darle todo lo que hay que darle a la política porque se vive, se siente y conlleva mucha pasión”

La coordinadora Chiara Couriel, indicó: “Agradecemos que nos hayan recibido, para nosotros es un honor estar en estos lugares. El CEJOP es una escuela de formación política que construimos junto con Agrupación Sur, Soberanía, Unidad y República que nuclea a pibas y pibes de Capital Federal y el Conurbano”.

“Siempre decimos que quienes podemos llegar a conducir el país debemos estar lo más capacitados posibles para que no sucedan algunas cosas que ocurren hoy en día. Nuestro objetivo es tener una formación lo más amplia posible y no tener una sola visión de las cosas”, añadió.

Agregó “debemos poner en práctica todos esos conocimientos teóricos, porque no se puede ejercer lo que no se conoce y no se ama”.

Por su parte, otro de los referentes, Manuel Suárez Taratuto dijo: “Tenemos un programa de intercambios con el fin de recorrer el país para poder conocerlo y saber las necesidades de nuestro pueblo. En ése camino, recorrimos Formosa, La Rioja y ahora también en La Pampa, donde estamos viendo un modelo distinto con una lógica público-privada”.

“Estuvimos con Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, en un encuentro muy positivo, quien nos brindó muchas alternativas y visiones sobre la gestión pública. Es una persona con mucha vocación por lo que hace”, manifestó.

