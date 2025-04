Gobierno pampeano y la empresa Claro acordaron para dar conectividad móvil en todas las localidades

El Gobierno de La Pampa, por medio de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EMPATEL) y el Ministerio de Conectividad y Modernización, firmó con la empresa Claro un acuerdo de trabajo conjunto para dar conectividad en pequeñas localidades y corredores viales nacionales y provinciales.

Con este acuerdo, se fija una meta de conectar con 4G a todas las localidades de la Provincia antes de finales del 2027.

En esta oportunidad el acuerdo fija las metas de llegar a todas las localidades, mejorar corredores viales y establece una etapa de diez celdas móviles: 6 localidades (Dorila, Gobernador Duval, Villa Mirasol, Colonia Santa María, Agustoni y Adolfo Van Praet), la Reserva Natural Parque Luro, la Ruta Provincial 10 entre Telén y Santa Isabel y la Ruta Nacional 35.

Participaron de la firma, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Mayoral; el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; la vicepresidenta de EMPATEL, Analía Torres; el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López; intendentes e intendenta de las localidades intervinientes; y diputados provinciales.

En La Pampa hay 13 localidades de menos de 500 habitantes donde las empresas de telefonía móvil no tienen obligación de llevar conectividad, “nosotros entendemos eso pero no nos resignamos, por tal motivo trabajamos junto a Claro para realizar inversiones conjuntas que posibiliten a los pampeanos acceder a los servicios y poder desarrollar su plan de vida sin tener que emigrar a una gran ciudad. Hay otra rentabilidad que no es solo la económica. En las localidades donde llegamos con 4G nos reconocen que les cambiamos el pueblo”, explicó el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta.

“No hay un acuerdo de este tipo a nivel nacional en ningún lado, y esto nos enorgullece. No dejamos de ser una empresa provincial y Claro un gigante de las telecomunicaciones. Lograr este tipo de acuerdos, que pretenden transformar la realidad provincial, es un sueño”.

EMPATEL fue puesta en marcha en el año 2021 y es, de alguna manera, una escisión de otra empresa provincial que se dedica a acueductos. Las actividades son tan diferentes que se justifica la creación de esta nueva empresa. Lleva además tres balances con superávit y está cerrando el cuarto con el mismo resultado.

“No le pedimos al Gobierno provincial fondos para sueldos o gastos corrientes. Las ganancias de la empresa y los fondos que provee el Gobierno de La Pampa se reinvierten exclusivamente en más obras para llegar a zonas desfavorables. Sus balances se encuentran publicados en el sitito web y el directorio cuenta con participación de la primera minoría legislativa, además de contar con controles del Tribunal de Cuentas y auditores externos”, cerró Andrés Zulueta, presidente de EMPATEL.

Actualmente La Pampa cuenta con 80 localidades, de las cuales 67 ya poseen servicio 4G. De las restantes, 8 tienen 2G (pueden realizar llamadas y enviar SMS) y las otras 5 directamente no tienen servicio. De todas formas, las últimas 13 cuentan con servicios de internet adecuados y lo que hacen sus habitantes es utilizar la red wifi de su hogar, aunque no sea lo ideal.

Por su parte, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, destacó la importancia de este proyecto “por el impulso decisivo de la provincia de La Pampa, los municipios y EMPATEL para sumar sinergias que harán posible ampliar la conectividad móvil 4G en localidades con muy baja densidad poblacional. Claro, mediante este acuerdo, ratifica con hechos concretos ante estos desafíos complejos para las telecomunicaciones”.