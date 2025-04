El Partido Justicialista irá a elecciones internas

Luego de dias de incertidumbre, no se llegó a un acuerdo de unidad en las listas para la interna del Partido Justicialista. El intendente de la cuidad de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, no se sumó a la lista de unidad de todas las líneas partidarias que encabezará el gobernador y actual presidente del PJ, Sergio Ziliotto. Di Nápoli había pateado el tablero al anunciar su candidatura, y no aceptó la última propuesta que le hizo el gobernador Sergio Ziliotto.

El lunes Sergio Ziliotto le propuso a Di Nápoli que se sume a la lista de unidad con tres lugares de consejeros titulares. Nunca se habló de nombres propios ya que, como se decidió inicialmente, ello queda a exclusiva decisión de cada sector. En el día de hoy, Di Nápoli respondió negativamente a esa propuesta.

De esta manera, se terminaron las negociaciones entre los dos referentes del peronismo pampeano, quienes en un principio había decidido mantener el esquema actual del reparto de sillas en el Consejo Provincial del PJ, solo sumando al sector de Alternativa Pampeana del intendente de Realicó, Facundo Sola.

Pasado el mediodía, Ziliotto reunió en Casa de Gobierno a todas las líneas internas del PJ para comunicarles la situacion actual de la interna provincial, a la espera del vencimiento del plazo para presentar las listas que será el miércoles 30 a las 18 horas.