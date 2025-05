Los juegos de azar sostienen las finanzas pampeanas: generaron 1660 millones para la provincia en 2024

Durante el último trimestre de 2024, el gobierno de La Pampa recaudó más de $1.161.048.519,08 provenientes de los juegos de azar oficiales, según datos publicados por el Instituto de Seguridad Social en el Boletín Oficial. La cifra, que incluye ingresos del Casino Club, Quini Seis, Loto, Telekino y Lotería del Sur, representa una leve baja respecto al trimestre anterior, cuando se habían registrado $1.162 millones.

A pesar de la disminución en los aportes del Casino, otros juegos mostraron mejoras que lograron sostener el ingreso global. El Quini, el Loto, el Telekino y la Lotería del Sur incrementaron sus rendimientos, consolidando así a este sector como una pieza clave en el financiamiento de políticas públicas sociales, educativas y previsionales dentro de la provincia.

El mayor aporte volvió a provenir del Casino Club, que distribuyó ganancias por $970.664.598,16 entre octubre y diciembre. El monto representa una baja del 5,5% respecto al trimestre anterior, cuando se habían recaudado $1.027.507.506.

La distribución fue la siguiente: Instituto de Seguridad Social: $640,6 millones; Ministerio de Desarrollo Social: $167,4 millones;

Fondo Provincial Educativo: $106,7 millones; Secretaría de Asuntos Municipales: $50,2 millones; Secretaría de Turismo: $5,5 millones.

El juego Quini Seis recaudó en el último trimestre del año $101.247.549, superando en un 7,7% los $93.978.190,13 registrados entre julio y septiembre.

El detalle mensual fue: Octubre: $32,5 millones; Noviembre: $34 millones; Diciembre: $34,6 millones.

Se distribuyeron fondos a los siguientes organismos: Instituto de Seguridad Social: $40,5 millones (vs. $37,6 millones en el trimestre anterior); Ministerio de Desarrollo Social: $30,3 millones (vs. $28,1 millones); Fondo Provincial Educativo: $20,2 millones (vs. $18,7 millones); Secretaría de Asuntos Municipales: $9,1 millones (vs. $8,4 millones); Ministerio de la Producción: $1.012.000 (vs. $939.000).

El Loto mostró un fuerte crecimiento intertrimestral. En el cuarto trimestre recaudó $38.522.159,47, lo que representa un aumento del 25% frente a los $30.822.304 del trimestre anterior.

Los beneficiarios fueron: Ministerio de Desarrollo Social: $18,4 millones; Fondo Educativo: $7,7 millones; Servicio de Previsión Social: $6,1 millones; Secretaría de Asuntos Municipales: $5,5 millones; Ministerio de la Producción: $616.000.

En cuanto al Telekino, también hubo una suba marcada. Pasó de $2.515.364,23 en el tercer trimestre a $9.681.196,33 en el cuarto, lo que implica un incremento del 285%.

Los principales destinos fueron: Ministerio de Desarrollo Social: $4,6 millones; Fondo Educativo: $1,9 millones; Servicio Médico Previsional: $1,5 millones; Secretaría de Asuntos Municipales: $1,3 millones; Secretaría de Turismo: $154.000.

La Lotería del Sur también mostró un crecimiento importante. Mientras que en el tercer trimestre había recaudado $3.203.010,53, en el cuarto trimestre generó $41.933.016,12, una suba de más del 1.200%.

La distribución fue la siguiente: Ministerio de Desarrollo Social: $18,8 millones; Instituto de Seguridad Social: $8,3 millones;

Fondo Educativo: $8,3 millones; Secretaría de Asuntos Municipales: $5,6 millones; Ministerio de la Producción: $628.000.