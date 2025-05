Ziliotto lanzó el programa “Municipios Digitales” y criticó los recortes nacionales: “Mientras ellos hablan de ajuste, nosotros hablamos de eficiencia”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezó este viernes el lanzamiento del programa “Municipios Digitales”, una iniciativa orientada a modernizar la gestión pública a nivel local mediante la incorporación de tecnología y conectividad. En un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial, Ziliotto firmó los primeros diez convenios con intendentes e intendentas de distintas localidades, y aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas contra los recortes del Ejecutivo nacional.

“En La Pampa no vamos a reducir la inversión en calidad de vida. Mientras ellos hablan de ajuste, nosotros hablamos de eficiencia”, afirmó el mandatario pampeano, quien estuvo acompañado por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, y otras autoridades provinciales.

El programa, que contará con una inversión inicial de 52 millones de pesos, busca mejorar los procesos administrativos en los municipios mediante tres ejes: equipamiento tecnológico, soluciones digitales para la gestión pública y capacitación tanto para agentes municipales como para vecinos.

Ziliotto sostuvo que la propuesta es el resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo: “No es magia, es planificación. Hace años que invertimos para que los 79 municipios de la provincia estén conectados. Esto trasciende gestiones y es un modelo ratificado por la ciudadanía una y otra vez”.

En su discurso, el gobernador subrayó que la tecnología es un medio para “democratizar el acceso a los servicios” y evitar que los pampeanos queden aislados por vivir lejos de los centros urbanos. Reivindicó el proceso de descentralización iniciado en 2005 y afirmó que hoy los municipios administran el 23% del presupuesto provincial.

“No es casualidad que todas las localidades tengan acceso a internet. Mes a mes se incorporan más zonas con conectividad, siempre a través de fibra óptica, que es el método más seguro”, explicó.

Ziliotto también aprovechó para advertir sobre las consecuencias de la reciente modificación del régimen de anticipos de Ganancias, medida que –según denunció– afecta gravemente a provincias y municipios. “No fueron solo 24 jurisdicciones perjudicadas, fueron más de 2.200 municipios en todo el país”, remarcó. “La lógica macroeconómica que se está aplicando es deshumanizada. En La Pampa no vamos a hacer el ajuste que otros quieren imponer”.

El mandatario provincial defendió el modelo de gestión que impulsa desde su gobierno. “Para nosotros, lo que invertimos en calidad de vida no es gasto, es inversión. No vamos a sacrificar salud, educación ni infraestructura. Creemos en un Estado que resuelve problemas, no que los agrava”, dijo. En esa línea, convocó a los intendentes a “sostener todas las causas colectivas” y a defender el federalismo frente a los embates del centralismo económico.

Ziliotto cerró con un llamado a la acción: “Nos siguen quitando recursos que generamos desde el interior. Se vienen meses difíciles para la administración pública. Por eso también hay que dar la batalla discursiva. La defensa de nuestros recursos es la defensa de cada pampeano”.

El ministro Curciarello destacó que “Municipios Digitales” se enmarca en el eje central de la gestión: usar la tecnología como herramienta de inclusión e igualdad. “Nuestra baja densidad poblacional y las largas distancias hacen aún más necesaria la presencia del Estado de forma eficiente e inteligente”, subrayó.

El programa contempla la provisión de equipamiento, conectividad, firma digital, puntos Wi-Fi en espacios públicos y capacitaciones para el uso de herramientas digitales. “Esto no es solo inversión, es una forma distinta de vincular al ciudadano con el Estado”, afirmó el funcionario.

Durante el acto también brindaron detalles técnicos el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Gaggioli, y la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra.

Los primeros convenios fueron firmados por los intendentes de Parera, General Pico, Eduardo Castex, Santa Isabel, Luan Toro, Toay, Rolón, General Acha, Jacinto Arauz y 25 de Mayo.