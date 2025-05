El Gobierno provincial firmó el decreto para iniciar la refacción de la Escuela N° 98 de Gobernador Duval

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles en Casa de Gobierno la firma de los actos administrativos que permiten iniciar la refacción y ampliación de la Escuela N° 98 de Gobernador Duval, junto a la intendenta Eugenia Grazide y la representante de la empresa constructora adjudicataria, Antonella Canalis. La obra, con un presupuesto superior a los $1.959 millones, contempla una intervención integral del edificio escolar.

También participaron del acto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, en el marco de una política pública que apunta a fortalecer la infraestructura educativa en todo el territorio provincial.

La institución beneficiada es una escuela de jornada completa que actualmente recibe a 48 estudiantes. La inversión, actualizada a valores de marzo de este año, alcanza los $1.959.678.385,62 y tiene un plazo de ejecución estimado en 540 días. La empresa de Antonela Canalis fue seleccionada tras una licitación pública que contó con la participación de seis firmas pampeanas, reflejo del compromiso y la capacidad del sector privado local.

Más allá de su función pedagógica, la Escuela N° 98 cumple un rol social y comunitario fundamental en Gobernador Duval. Es un lugar de contención para las familias y un punto de encuentro que fortalece los lazos del pueblo.

Actualmente el edificio completo se encuentra en un estado de gran deterioro, por lo tanto, no cumple con el confort necesario para su correcto funcionamiento, no solo pedagógico sino también de permanencia para los alumnos, y personal docente y no docente.

Las tareas previstas comprenden refacciones integrales y ampliaciones que permitirán mejorar la calidad habitacional y funcional del edificio sin interrumpir la actividad educativa. Se realizarán de manera programada y coordinada, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

La obra incluye el recambio completo de techos, pisos, aberturas e instalaciones de agua fría, caliente, gas y electricidad. También se ampliará el sector de sanitarios en la zona de dormitorios, entre otras mejoras necesarias para brindar un espacio adecuado y seguro tanto a estudiantes como a docentes. En el exterior se proyectará y ejecutará un nuevo playón de formación, conservando la vegetación existente.

La obra se enmarca en la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura educativa y se inscribe en una serie de inversiones que apuntan a mejorar las condiciones materiales del sistema escolar pampeano.