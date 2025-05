Bajó un 10% el abono de cuotas del IPAV: “Si no se paga ni se ocupa, se reasigna”

Erica Riboyra, titular del organismo provincial, confirmó que cayó un 10% el pago de cuotas. Adjudicatarios afectados por la crisis.

En medio de la crisis socioeconómica que golpea a miles de hogares pampeanos, el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (Ipav) intensificó su política de recupero de unidades habitacionales que no están siendo pagadas ni habitadas, con el objetivo de reasignarlas a familias que esperan por una vivienda.

Así lo confirmó la presidenta del Ipav, Erica Riboyra, quien reconoció además una caída del 10% en el pago de cuotas durante los últimos meses. “Viene una caída importante. Desde principios de año a hoy, bajó mucho la recaudación, y eso nos preocupa”,

El organismo lleva adelante desde hace más de cinco años un proceso de recuperación de viviendas adjudicadas pero deshabitadas o en situación de deuda crónica. “Entendemos que quienes no pagan la casa o no la habitan no están permitiendo que esa vivienda cumpla su función social. Por eso la recuperamos y se la reasignamos a una familia que sí la necesite”, explicó Riboyra. Y agregó: “Es lamentable tener que llegar a esta instancia, pero hay que atender la demanda habitacional”.

El impacto de la crisis

La funcionaria detalló que, en la mayoría de los casos, las familias que dejaron de pagar lo hacen por razones justificadas. “Nos cuentan que perdieron el trabajo, o que ya no consiguen changas. Muchas veces el ingreso informal que tenían ya no alcanza ni para comer”, sostuvo.

Aun así, desde el Ipav continúan con las notificaciones para regularizar pagos, aunque se analiza cada caso en particular para evitar desalojos en situaciones de extrema vulnerabilidad. “Hay un cambio cultural que logramos: la gente entiende que pagar la cuota de la casa es una obligación. Y eso ayuda”, aseguró.

Cuánto se paga hoy

Los valores actualizados de las cuotas reflejan un aumento que, si bien es significativo, siguen siendo más bajos que los alquileres privados, según remarcan desde el instituto. En mayo, las cuotas quedaron establecidas de la siguiente manera:

$102.700 para viviendas entregadas hasta el 31/12/2017

$113.500 para casas adjudicadas entre el 01/01/2018 y el 16/12/2022

$119.100 para viviendas otorgadas desde el 16/12/2022

$154.500 para las entregadas a partir del 25/03/2025

A todos esos montos se les suma un seguro contra incendios de $3.000.

Riboyra remarcó que el pago de las cuotas es clave para la continuidad de los planes habitacionales. “Es lo que nos permite seguir construyendo más viviendas. Si no se paga, el círculo se corta”.

Una lista de espera que no se detiene

Mientras tanto, las familias en lista de espera se multiplican. Por eso, la estrategia del Ipav se enfoca en detectar viviendas sin uso y ponerlas nuevamente en circulación. “Es parte de una política pública que busca priorizar a quienes más necesitan. No es punitiva, es distributiva”, concluyó la titular del organismo.