Ziliotto: “Reclamamos lo que nos corresponde sin romper el equilibrio fiscal nacional”

El gobernador, Sergio Ziliotto, destacó el acuerdo de las 24 jurisdicciones para avanzar con un proyecto de distribución automática del impuesto a los combustibles y los ATN. De ser aprobado, la provincia recibiría $57.000 millones más al año. Además, anunció el adelanto de $4.500 millones a municipios para el pago del aguinaldo y la continuidad de las promociones del Banco de La Pampa hasta fin de año.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este martes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde analizó los alcances del proyecto presentado por los 24 gobernadores —incluidos los de todos los signos políticos— para reclamar la distribución automática del impuesto a los combustibles y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Afirmó que la iniciativa «no afecta los recursos de la Nación», que los fondos “son de las provincias” y destacó que «cada gobernador bajará el proyecto a sus legisladores para avanzar en su aprobación en el Congreso».

“Lo que hemos coincidido los gobernadores es en la necesidad de, una vez por todas, defender el federalismo. Que se nos respete lo que es nuestro. Lo marca la Constitución, pero también lo marca la cuestión ideológica. Es un país federal. Y un país federal tiene que ver con que, entre todos, aseguremos un nivel de calidad de vida y de igualdad de oportunidades en cada rincón del país”, sostuvo.

Aclaró que el proyecto tiene fundamentos técnicos, jurídicos y económicos sólidos: “No estamos tocando un solo peso del Gobierno Nacional. Son recursos de las provincias que hoy el Gobierno tiene la responsabilidad de administrar. No lo invierte en lo que corresponde. Por eso queremos que esos recursos vayan directamente a las provincias, que somos las que estamos cumpliendo con la responsabilidad mayor por efecto de este modelo económico”.

Más fondos para la provincia y los municipios

De aprobarse el proyecto en el Congreso, La Pampa recibiría 57.000 millones de pesos adicionales al año. De ese monto, explicó el mandatario, más de 6.000 millones llegarían a los municipios, lo que permitiría financiar el pago de aguinaldos tanto en junio como en diciembre. “No solucionan todo, pero ayudan mucho”, afirmó.

Ziliotto subrayó además el impacto de la crisis económica en las finanzas provinciales y municipales, señalando que a coparticipación cayó en junio un 16% respecto del mismo mes de 2024 y un 36% comparado con junio de 2023. “En los municipios, en términos reales, tendrían que haber recibido 3.500 millones de pesos más. ¿Cuánto es lo que corresponde de aguinaldos que van a afrontar los municipios? 3.800. Esto para que se vea la magnitud del impacto real del modelo económico”, sostuvo.

Un proyecto acordado por todos

Ziliotto remarcó que el proyecto para la distribución automática de los fondos fue firmado por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA, y que cada mandatario se reunirá con sus legisladores nacionales para impulsar su aprobación en ambas cámaras del Congreso.

“Esta semana, los gobernadores vamos a tener una reunión con los presidentes de todos los bloques del Senado para hacerles llevar el proyecto que hemos firmado ayer. El Gobierno Nacional debería acompañar. Porque, como siempre lo decimos, parece que a veces es muy difícil explicar lo lógico, lo normal, en este país donde se discute cada vez más lo irracional, lo absurdo”, señaló.

También valoró la unidad lograda entre todas las jurisdicciones: “Ayer no faltó nadie. Los gobernadores que no estaban presenciales firmaron en forma digital. En el Congreso de la Nación será una cuestión de avanzar, porque estamos todos de acuerdo. Y el Gobierno Nacional tiene que entender que no puede gobernar sin las provincias”, expresó.

Aadvirtió que la situación social y económica es crítica, y que el modelo actual no ofrece perspectivas de crecimiento ni desarrollo. “La economía real se cae a pedazos. La capacidad instalada de la industria llega al 46%. La inversión directa, tanto internacional como nacional, está cayéndose. ¿Qué perspectivas de inversión ven ustedes que andan todos los días en la calle?”, cuestionó.

Y agregó: “Hoy no existe un país desarrollado si no es con la gente adentro. Si vamos a un esquema de mayor concentración de la riqueza, donde cada vez ganan unos pocos y se empobrece más la mayoría, ese no es el camino”.

Consejo de Mayo

En otro tramo de la conferencia, Ziliotto se refirió a la primera reunión del Consejo de Mayo, que se realizaba en simultáneo en Buenos Aires: “La provincia de La Pampa no firmó ese pacto, porque ¿de qué sirvió? Hoy, en medio de una crisis económica, de más desocupación e informalidad, están tratando la reforma laboral, cuando lo que menos aumentó en esta economía es el salario. ¿Cuál es la lógica? Por eso, a veces, cuesta discutir lo irracional, opinar sobre lo absurdo. ¿Qué estamos discutiendo?”.

Cuestionó el enfoque del Gobierno Nacional y remarcó: “¿Por qué cierran los negocios? ¿Porque aumentan los salarios o porque no hay consumo, no hay inversión? Es una pregunta lógica que vamos a repetir todas las veces que sea necesario, porque si no nos van a colonizar con el relato de que hay que estar cada vez peor para estar mejor. Lo peor de todo es que cuando terminan estas aventuras de modelos económicos que ya fracasaron, quien pierde es el pueblo, los que menos tienen”.

«Reclamamos lo que nos corresponde»

Ziliotto ratificó su compromiso con la defensa de los recursos provinciales y la función del Estado: “No estamos pidiendo nada a nadie. No estamos rompiendo ningún equilibrio fiscal. No somos degenerados fiscales. Tenemos un sentido de pertenencia y de justicia social que sostiene que es necesario garantizar calidad de vida a todas y todos. Ese es el principal rol que tenemos las provincias”.

“El compromiso es el de siempre. Heredé una provincia muy fuerte desde el punto de vista económico-financiero y voy a entregar la misma provincia. Vamos a seguir peleando por sostener la responsabilidad que nos dieron las urnas. Y en eso, no nos vamos a achicar nunca”, concluyó.

Adelanto de fondos y promoción del consumo

Anunció que este viernes el Gobierno Provincial adelantará $4.500 millones a municipios y comisiones de fomento para que puedan pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo. “Vamos a desdoblar, anticipar parte de la coparticipación de la próxima semana que excede los tiempos en los cuales los municipios pagan los aguinaldos”, explicó.

Además, confirmó que las promociones del Banco de La Pampa continuarán vigentes hasta fin de año para sostener el consumo y la actividad económica. “En la provincia de La Pampa el rol del Estado no sólo es prestar servicios públicos, sino también intervenir en la economía”, señaló.

Como contrapartida, y ante la baja demanda de créditos, el subsidio de tasa para préstamos del Banco de La Pampa se reducirá un 30% a partir del 1° de julio. “No hay inversión real en la República Argentina. La demanda de créditos hoy casi no existe. Por eso priorizamos el consumo”, explicó.