Con Ravier de candidato, LLA y PRO negocian un frente para las legislativas

La Pampa atraviesa días clave de definiciones políticas. A tres días del cierre del plazo para presentar alianzas, La Libertad Avanza y el PRO están a un paso de sellar un frente electoral común de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El acuerdo tiene un nombre propio: Adrián Ravier, presidente de LLA en la provincia, economista cercano al ideario de Javier Milei, y quien ya fue confirmado como el principal candidato del espacio, Ravier encabezará la lista y ya está ofreciendo el segundo lugar a una mujer del PRO, en un intento por equilibrar fuerzas dentro de la coalición.

La negociación avanza rápidamente, aunque no sin tensiones. Desde el PRO admiten en reserva que el acuerdo implicará diluir la identidad del partido fundado por Mauricio Macri: la alianza llevará el nombre de La Libertad Avanza, la boleta será de color violeta —en sintonía con los colores libertarios— y el liderazgo recaerá, sin lugar a discusión, en un referente del mileísmo.

UCR sin rumbo

Mientras LLA y el PRO afinan los detalles del pacto, la Unión Cívica Radical se queda afuera de ese armado. Y no por falta de voluntad, sino por una suma de problemas internos que la dejaron sin margen de maniobra.

Por un lado, la UCR no tiene autorización formal para firmar un frente: solo podría hacerlo si convoca una convención partidaria, algo que no está en los planes por cuestiones de tiempo y resistencia interna. El plazo para inscribir alianzas vence este jueves 7 de agosto y los principales dirigentes radicales ya dejaron claro que no quieren saber nada con un acuerdo con los libertarios.

Pero además, el partido centenario arrastra una crisis aún más profunda: no tiene candidato. Al menos seis dirigentes —entre ellos, referentes como Martín Berhongaray, Abel Sabarots y Marcela Coli— rechazaron encabezar la boleta. En las últimas horas, se intensificaron las gestiones para encontrar a alguien que acepte competir, aunque los tiempos legales apremian.

Un nuevo mapa electoral

Si se confirma el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, el escenario político pampeano quedará dividido en tres grandes espacios:

El peronismo , que irá unido detrás del PJ y sus aliados.

, que irá unido detrás del PJ y sus aliados. La alianza violeta-amarilla , que competirá bajo el sello de LLA.

, que competirá bajo el sello de LLA. Y la UCR, que aún no define si se aliará con algún sector del Fregen (Frente de la Gente) o si jugará sola con la tradicional Lista 3.

La reconfiguración del mapa opositor en La Pampa es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional: disputas internas, acuerdos inesperados y un radicalismo que, al menos por ahora, mira desde afuera.