Eugenia Forte: «Los dirigentes provinciales son unos cagones»

La concejal de General Pico por la Unión Cívica Radical, María Eugenia Forte, en diálogo con Daniel Depaulo -en el programa «Una mañana de locos» de Radio 37- analizó el presente del partido tras la ruptura de la alianza con el Pro pampeano, de cara a las elecciones legistativas, con duras críticas a los dirigentes provinciales, tildándolos de «cagones».

Maria Eugenia Forte

Fue contudente con las críticas a la actual conducción del partido y el armado del frente electoral, marcando que «están haciendo el ridículo».

«Tenemos una dirigencia que se la pasa especulando, no tienen idea de absolutamente nada (…) Estamos regaladísimos», indicó.

Forte no dejó ocultar su preocupación ante las negociaciones, ya que a su entender no se está atendiendo a la afinidad de ideas y por eso considera que «ya pasamos por esto, ahora ya estamos todos enojados, diez mil veces le dijimos a nuestro partido hacia dónde teniamos que ir y nada. Los mandatos de las elecciones se los pasan por donde quieren. Son dos o tres personas que piensan y deciden por el resto sin ningún tipo de representatividad, tres o cuatro cabezas de linea que no escuchan a la gente, no saben qué necesitamos, no han ido ni a los pueblos… Ya está, no tienen ganas y pareciera que están haciendo todo para que nos vaya mal».