Un parapentista cayó y sufrió lesiones en las piernas

Un hombre de 59 años, oriundo de Rosario, resultó gravemente herido mientras practicaba parapente en la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 22, en el departamento San Alberto, en la provincia de Córdoba.

Según informó la Policía cordobsea, el accidente se produjo por condiciones climáticas adversas, lo que provocó que el deportista cayera en una quebrada. Como consecuencia de la caída, sufrió politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

Personal del DUAR, junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y efectivos del ETAC, acudieron rápidamente al lugar y realizaron un operativo de rescate a través de un sendero de aproximadamente 600 metros en la quebrada. Una vez asegurado, el parapentista fue atendido por personal del 107 antes de ser trasladado al Hospital de Mina Clavero, donde permanece internado con lesiones en las piernas.

El estado de salud del hombre se encuentra bajo observación médica, mientras que las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en actividades de riesgo, especialmente en zonas con condiciones climáticas cambiantes.