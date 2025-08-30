Camión se quedó sin freno y chocó a otro que circulaba en el mismo sentido

Un siniestro vial se produjo en horas de la madrugada de este sábado en la ruta nacional 35, kilómetro 313, y casi el cruce con la provincial 14, cuando dos camiones que circulaban en el mismo sentido colisionaron, resultando con lesiones uno de los choferes.

El hecho se produjo pasada las 3 de la mañana cuando un hombre de 39 años y domiciliado en San Miguel de Tucumán, conducía un camión IVECO con acoplado Ermann que fue impactado en la parte trasera, lado izquierdo, por otro camión.

El vehículo que colisionó, un Mercedes Benz con acoplado marca Sola y Brusa, era conducido por un hombre de Eduardo Castex de 42 años, cuyo camión sufrió un desperfecto en los frenos según explicó a la policía.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Mercedes Benz presentó dolor en la zona del pecho y fue trasladado al Hospital Favaloro de Santa Rosa para su atención médica.