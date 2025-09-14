Radicales divididos: un sector defiende Medanito y otro no, asegurando que «deja más interrogantes que respuestas»

El bloque de diputados radicales de la provincia de La Pampa se dividió a la hora de aprobar el proyecto Medanito y habrá que ver si esta situación se mantendrá en el tratamiento en el tratamiento de otros temas. Mientras que algunos de ellos defienden su voto positivo, otros no e la última sesión donde quedó aprobado el llamado a licitación de Medanito..

Hipólito Altolaguirre, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno, defendieron su voto negativo al proyecto de licitación del área Medanito, aprobado este jueves en la Legislatura provincial. Sostuvieron que lo aprobado «deja más interrogantes que respuestas»

Los legisladores radicales expresaron «con total claridad nuestra profunda disconformidad con la aprobación del proyecto que habilita la licitación del área petrolera El Medanito» y fundamentaron: «lo votamos en contra porque, lejos de dar certezas, deja más interrogantes que respuestas».

A través de un comunicado titulado, «El Medanito: Transparencia negada, futuro comprometido», los diputados radicales recordaron que «desde hace meses venimos reclamando datos serios, verificables y transparentes. Insistimos en que el llamado debía basarse en un data room independiente, elaborado por una consultora de trayectoria internacional, seleccionada por licitación pública».

Sin embargo, destacaron, «lo aprobado se apoya en información generada por el propio Ejecutivo, que no ofrece garantías de imparcialidad ni asegura que más de una empresa pueda competir en igualdad de condiciones».

Altolaguirre, Cuadrado y Pregno insistieron en su postura: «no se puede entregar un área estratégica sin contar con la totalidad de la información técnica y económica. No se puede hipotecar el futuro de la provincia con contratos que comprometen los próximos 25 años, mientras seguimos sin saber a ciencia cierta cuál es el verdadero potencial de producción, cuáles son los pasivos ambientales acumulados ni cuáles serán los beneficios concretos para cada localidad pampeana».

Recordaron también que, en la sesión anterior, la diputada Cuadrado presentó proyectos solicitando información precisa sobre los pasivos ambientales y las inversiones comprometidas, que «lamentablemente fueron rechazados». Y aseveraron que «esa negativa demuestra la falta de voluntad para dar respuestas claras en un tema tan sensible. Actuar con responsabilidad institucional significa brindar certezas, no cerrar puertas».

«Hoy más que nunca reafirmamos nuestra convicción: defender La Pampa es exigir reglas claras, información completa y transparencia absoluta. No le tememos a las presiones externas ni a los que vienen de afuera a comprar. Lo que nos preocupa son las decisiones que se toman desde adentro, sin los datos ni la seriedad que los pampeanos merecen», concluyeron los legisladores del radicalismo.

LOS QUE LEVANTARON LA MANO

Por el otro lado Javier Torroba, Romina Mota, Julian Aguilar y Andrea Valderrama votaron a favor del proyecto del gobierno.

Javier Torroba argumento en el recinto la postura que compartió con Valderrama, y , quienes se expresaron a favor del nuevo dictamen por haberse contemplado lo que pedian.

Recordó Torroba que su bloque fue crítico de este proceso “desde que se pretendió una aprobación exprés a la prórroga del contrato con PCR, al que nos opusimos, como también lo hicimos cuando nos hicieron llegar un informe del Poder Ejecutivo diciendo que era superior al Data Room, lo que no era cierto”.

Puntualizó que es el contrato petrolero más importante de la historia y que desde el bloque desde un primer momento exigieron un data room como garantía de transparencia. «Después de 10 meses que lo venimos exigiendo hoy se incorpora, junto a otros dos planteos fundamentales que habíamos hecho: el data room, que hará una consultora con antecedentes probados; la obligación del PE de remitir el informe de impacto ambiental antes de fin de año; y que una parte del bono se incorpora a los municipios con destino específico, lo que es clave para el federalismo. Por esto, al haberse contemplado lo que pedíamos, vamos a acompañar el proyecto», aseguró.

En tanto Julian Aguilar en declaraciones a Radio 37 de General Pico también defendió su voto favorable indicando que se habian cumplido con los planteos que venían pidiendo desde el primer día.