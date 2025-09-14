Accidente aéreo en Bell Ville: uno de los dos fallecidos nació en La Pampa

La comunidad de Bell Ville se encuentra conmocionada por el trágico accidente que resultó con la muerte de dos personas tras el choque de una avioneta en un festival aéreo.

Identificaron a las víctimas que se encontraban en el interior de la aeronave, que se estrelló en la pista del Aeroclub. Las víctimas fueron Mariano Latuf Zeballos y Ricardo Ferrer, el piloto y copiloto de la aeronave.

Mariano Latuf Zeballos era oriundo de Villa Cañás, en la provincia de Santa Fe. Además de ser piloto de avioneta, trabajaba como DJ en diversas fiestas y eventos. Por su parte, Ricardo Ferrer nació en Alpachiri, provincia de La Pampa, aunque residía desde hacía años en Ascensión, Buenos Aires.

La tragedia tuvo lugar el sábado por la tarde en la pista del Aeroclub de Bell Ville durante el festival aéreo que se desarrollaba ese fin de semana. Según las primeras informaciones, la aeronave habría entrado en pérdida antes de impactar contra la pista, incendiándose inmediatamente después del choque.

En el lugar del accidente trabajaron personal policial, bomberos y el fiscal de instrucción, doctor Nicolás Gambini, quien lideró las actuaciones judiciales hasta la llegada del fiscal federal correspondiente.