Federación Judicial Argentina rechaza el proyecto de eliminar ferias judiciales

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresa su rechazo categórico al proyecto de ley que propone suprimir las ‘ferias judiciales’ en la provincia de La Pampa, presentado por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. La iniciativa es manifiestamente inconstitucional, por cuanto pretende, según la FJA de manera unilateral, eliminar un derecho adquirido y una condición laboral de los/as trabajadores/as judiciales, materia que solo puede modificarse mediante negociación colectiva y en el marco de las paritarias legalmente constituidas (principio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en los Convenios de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva).

Lejos de tratarse de un “privilegio”, las ferias judiciales son un instrumento de organización del trabajo que protege la salud laboral, ordena los tiempos laborales y no implica la paralización del Poder Judicial. Durante esos períodos, la atención se mantiene garantizada a través de los juzgados y fiscalías de turno y de los mecanismos de habilitación de feria en casos de urgencia o necesidad debidamente fundada.

Asimismo, no existe evidencia seria de que la supresión de las ferias mejore el funcionamiento del sistema. Por el contrario, medidas de este tipo suelen agravar el estrés laboral, incrementar el ausentismo y deteriorar la calidad de las decisiones jurisdiccionales, sin resolver los verdaderos problemas que acucian al Poder Judicial: vacancias sin cubrir, sobrecarga de tareas, déficits de infraestructura, tecnología vetusta y falta de presupuesto.

Presentar la eliminación de las ferias como solución a los obstáculos de acceso a justicia es un gesto demagógico, que desconoce la realidad del trabajo judicial y confunde a la ciudadanía. La FJA propone, en cambio, avanzar en una reforma integral y democrática del sistema judicial, que incluya:

Negociación colectiva real y dignificación del trabajo judicial (carrera, formación, salud y salarios).

Inversión tecnológica y presupuestaria sostenida (expediente digital robusto, interoperabilidad, estadísticas transparentes, cobertura de vacantes).

Participación ciudadana y de los trabajadores en el gobierno judicial, con transparencia y rendición de cuentas.

Políticas activas para mejorar el acceso a la justicia de sectores vulnerados, con perspectiva de género y derechos humanos.

En consecuencia, exigimos el retiro inmediato del proyecto y la apertura de un ámbito formal de negociación colectiva con la organización representativa de las y los trabajadores judiciales de La Pampa, a fin de construir soluciones serias y consensuadas que fortalezcan, y no debiliten, al Poder Judicial.

La FJA se mantiene en estado de alerta y adoptará las medidas gremiales necesarias junto con el Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SITRAJLP) en defensa de los derechos laborales, de la negociación colectiva y del verdadero acceso a la justicia de la ciudadanía.