Trenel será sede de la segunda Mesa Provincial de Agentes Juveniles

El próximo miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo en el Salón Comunal de Trenel la segunda edición de la Mesa Provincial de Agentes Juveniles, organizada por la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.El encuentro que comenzará a las 8:30, reunirá a referentes de todas las Agencias Juveniles municipales, consolidando este espacio como una herramienta para federalizar las políticas públicas de juventudes, fortalecer equipos territoriales y coordinar acciones conjuntas entre el Gobierno provincial y las localidades.

La jornada tendrá un perfil dinámico y operativo, orientado a traducir los diagnósticos en acciones concretas en el territorio. La dinámica de la actividad será llevada a cabo por el Laboratorio Provincial de Innovación Pública (LABip) del Ministerio de Conectividad y Modernización. Entre los principales ejes de trabajo se destacan:

Presentación de los resultados del relevancia institucional de las Agencias Juveniles.

Síntesis de la oferta provincial de programas ministeriales y de organismos vinculados a juventudes.

Agenda juvenil para el segundo semestre, con cursos, concursos y actividades comunes en todas las regiones.

Lanzamiento de la Encuesta Joven (septiembre-diciembre 2025), destinada a relevar intereses y necesidades de las juventudes pampeanas.

Espacios de trabajo en mesas locales y regionales para la definición de acciones prioritarias y compromisos.

El subsecretario de Juventud, Rodrigo Draeger, señaló que las agencias juveniles «deben actuar como una red en movimiento que fortalece al territorio. Desde la Provincia aportamos herramientas y programas para que cada municipio potencie sus fortalezas y oportunidades regionales». Además, el funcionario indicó que «en un contexto de recorte de recursos nacionales, La Pampa responde con unidad, creatividad y organización. El desafío de la jornada es que cada localidad se lleve un plan claro, con fechas y responsabilidades, para sostener y ampliar los derechos de las juventudes».

La actividad contará con la participación de autoridades provinciales, equipos municipales y representantes de juventudes de toda la Provincia, y se extenderá hasta el mediodía.



Balance de la primera mesa

La primera Mesa Provincial de Agentes Juveniles se realizó en abril en Santa Rosa con la participación de más de 50 agencias municipales. En esa oportunidad se presentaron programas y beneficios provinciales, se lanzaron iniciativas como Modo Escape, Test Vocacional Interactivo, Taller de CV y ​​BUP Joven, y se puso en marcha un relevamiento institucional para dimensionar el potencial de la red y relevar necesidades de las agencias juveniles.

Actividades complementarias en el Mes de las Juventudes

En paralelo, se anuncia que el evento organizado por la Subsecretaría “Modo Escape” tendrá nuevas ediciones: el 15 de septiembre en Trenel y el 20 de septiembre en Winifreda, con equipos de cinco integrantes que competirán en diferentes retos. En estas fechas se suma un premio especial: el equipo ganador accederá a un viaje a Pehuen Có.

Estas propuestas se integran a las jornadas del X+D ya los festivales FUA, junto a otros cursos y actividades que se lanzan en el marco del Mes de las Juventudes.