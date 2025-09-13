Sábado y domingo se pueden sacar residuos especiales en la Zona 4

La Municipalidad de General Pico informa cuáles son los días establecidos para que vecinas y vecinos de la zona 4 saquen los residuos especiales de sus domicilios. Es importante recalcar que el respeto por el cronograma es fundamental para brindar el servicio con mayor eficacia.

El 13 y 14 de septiembre deberán sacar sus residuos quienes residan en el cuadrante comprendido de Avenida San Martín, vereda impar, a calle 308 y de 1, excluida esta arteria, a Avenida Circunvalación. También contempla de calle 9 a 319 y de 300 a 308, sumando el sector de Ruta Provincial N° 101 a 428, vereda par, y Avenida Circunvalación a calles 372/417.

La recolección de los mismos para su disposición final se producirá dentro de los cinco días posteriores a las fechas antes mencionadas.

Paralelamente a estas tareas, y en pos de llevar a cabo un control más riguroso del cumplimiento que deben tener ciudadanas y ciudadanos, un inspector del área recorrerá cada lugar en el que se estén desplegando las acciones en cuestión para notificar a quienes se encuentren en infracción.

Se recuerda a la comunidad que solo deben sacar residuos de poda en los días mencionados y que para deshacerse de cualquier otro tipo de elemento están disponibles las estaciones de transferencias Norte y Sur.