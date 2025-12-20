Funciona el tótems de seguridad vial frente al Pase Belgrano

La Municipalidad de General Pico presentó, en el marco del Plan Piquese de Seguridad Vial, la incorporación, instalación y puesta en funcionamiento del primero de tres tótems de seguridad vial en la ciudad. El mismo se encuentra ubicado en las inmediaciones del Paseo Belgrano, donde se erige la Clínica de Manejo Seguro.



Con el objetivo de profundizar, sostener y desplegar en territorio las acciones correspondientes a reducir la siniestralidad se adquirieron, además y durante el corriente año, diferentes elementos tecnológicos.



Entre ellos, se encuentran un cinemómetro, un drone, 20 cámaras fijas, una cámara domo, 10 cámara de seguimiento, 20 handies, un alcoholímetro, dos alómetros, cuatro televisores LED, dos notebooks, dos PCs, una impresora, seis motocicletas y ocho bicicletas.

Asistieron al acto en cuestión la intendenta Fernanda Alonso; el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; demás funcionarias y funcionarios municipales.

Trabajo constante

La jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, manifestó: “Nada de esto sería necesario si todos respetáramos las normas de tránsito, si fuéramos responsables de nuestro accionar y nuestra conducta individual y con el debido respeto hacia la vida”.

“Como municipio debemos llevar adelante el control y la fiscalización de las leyes que existen y para eso hemos concretado esta inversión, una facilidad en el accionar de nuestro recurso humano, que está capacitado para manipular estas herramientas, trabajando en el objetivo final de bajar la siniestralidad”, afirmó.



Agregó que “es un tema que para nosotros siempre está en agenda y que nos obliga a tomar estas decisiones y en este sentido vamos. Deseamos que ello tenga sus frutos y que logremos menos incorporaciones de este tipo porque ello significaría que adoptamos buenos hábitos”.

Alonso indicó que la compra de los elementos se dio con presupuesto municipal. “El total representa un monto de 300 millones de pesos. Es parte de ese ahorro que tuvimos el año pasado, que dijimos que lo íbamos a emplear en temas que nos preocuparan mucho”.

Por último, destacó: “No hay acción nuestra si no hay error de otro. No hay sanción si no hay infracción. Por ello profundizamos la concientización y educación por parte de quienes estamos constantemente involucrados en el tema”.



Nicolás Mendoza, secretario de Gobierno, expresó: “Inauguramos este tótem de seguridad vial aquí en el Paseo Belgrano y próximamente se sumarán dos en otros sitios. Además, aquí exponemos los recursos que hemos incorporado gracias a la inversión de la Municipalidad, por una decisión política de Fernanda Alonso”.



“Estas adquisiciones son sumamente importantes para el ordenamiento del tránsito vehicular que hace que, sencillamente, se salven vidas”, amplió.



En este sentido, mencionó que “siempre decimos que no se trata sólo de una cuestión de control, sino un hecho cultural con el que todas y todos debemos contribuir. Desde la gestión promovemos una mayor conciencia al respecto”.



Por su parte, Cristian Viola, dijo: “Pretendíamos informar a la comunidad en qué se utilizaron los fondos y por qué estamos teniendo estos resultados durante el 2025 que, entendemos, son satisfactorios”.



“En la comparativa con el año anterior, en el mismo período de enero a noviembre, logramos bajar el porcentaje de siniestralidad en un 16.6%. Nos propusimos hacia el 2027 reducirlo en un 20%, así que vamos por buen camino”, añadió.



Aseveró que “continuaremos desempeñándonos con mucha presencia en los barrios, con actividades educativas, capacitaciones y programas, sumados a otras acciones correspondientes a la temática”.