Reparación de calles en distintos barrios y limpieza de canales

La Municipalidad de General Pico sigue avanzando en la mejora de las calles de tierra de los distintos barrios de la ciudad, efectuando un trabajo sostenido y de calidad para potenciar la transitabilidad. Igual tarea se lleva adelante cotidianamente limpiando canales pluviales.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se trabaja arduamente para prestar servicios cada vez más eficientes que beneficien la vida diaria de las y los vecinos. En relación a esto, mediante las labores mencionadas se busca brindar no sólo seguridad, sino un mayor y eficaz escurrimiento del agua ante posibles precipitaciones.

Es así que durante la semana del 15 al 19 de diciembre se nivelaron y rellenaron distintas arterias, entre ellas 300, de 117 a 417, es decir, toda la primera calle en su totalidad.

También en 417, de 444 a 300; en Ruta N°1, 240 y 209; de Ruta N°1 a 236; en 236, de 209 a 233; 229, de 236 a Ruta N°1; en 232, de 229 a 231; en 217, de Ruta N°1 a 236; de Avenida San Martín a 24 y de 115 a Circunvalación.

Los trabajos proseguirán este sábado 20 en 500, de 201 a 24 y se repasará el camino que va hacia la Reserva Natural Urbana.

Canales

Se limpiaron aquellos emplazados en 21, de 10 a 6; en 19, de 10 a 2; en 21, de 2 a 102; en 108 y 17 hacia Ruta N°1 y en 266, de 201 a 290. Vale agregar que se están realizando cortes de pasto a la par de estas acciones donde es necesario hacerlo.

Coordinó las actividades el director de Servicios Públicos, Walter Quintín.

Ante cualquier consulta o reclamo relacionado al área, quienes así lo deseen pueden comunicarse al 147, interno 3 o al WhatsApp 2302-202883, de 7:00 a 13:30.