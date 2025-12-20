Locales

Reparación de calles en distintos barrios y limpieza de canales

Daniel Depaulo

La Municipalidad de General Pico sigue avanzando en la mejora de las calles de tierra de los distintos barrios de la ciudad, efectuando un trabajo sostenido y de calidad para potenciar la transitabilidad. Igual tarea se lleva adelante cotidianamente limpiando canales pluviales.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se trabaja arduamente para prestar servicios cada vez más eficientes que beneficien la vida diaria de las y los vecinos. En relación a esto, mediante las labores mencionadas se busca brindar no sólo seguridad, sino un mayor y eficaz escurrimiento del agua ante posibles precipitaciones.

Es así que durante la semana del 15 al 19 de diciembre se nivelaron y rellenaron distintas arterias, entre ellas 300, de 117 a 417, es decir, toda la primera calle en su totalidad.

También en 417, de 444 a 300; en Ruta N°1, 240 y 209; de Ruta N°1 a 236; en 236, de 209 a 233; 229, de 236 a Ruta N°1; en 232, de 229 a 231; en 217, de Ruta N°1 a 236; de Avenida San Martín a 24 y de 115 a Circunvalación.

Los trabajos proseguirán este sábado 20 en 500, de 201 a 24 y se repasará el camino que va hacia la Reserva Natural Urbana.

Canales

Se limpiaron aquellos emplazados en 21, de 10 a 6; en 19, de 10 a 2; en 21, de 2 a 102; en 108 y 17 hacia Ruta N°1 y en 266, de 201 a 290. Vale agregar que se están realizando cortes de pasto a la par de estas acciones donde es necesario hacerlo.

Coordinó las actividades el director de Servicios Públicos, Walter Quintín.

Ante cualquier consulta o reclamo relacionado al área, quienes así lo deseen pueden comunicarse al 147, interno 3 o al WhatsApp 2302-202883, de 7:00 a 13:30.

