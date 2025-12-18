Marcha de la CGT contra la reforma laboral

Las fuerzas federales de Seguridad y la Policía de la Ciudad realizaban un monitoreo “conjunto” de la marcha de la CGT y otras organziaciones a Plaza de Mayo, donde expresan un rechazo conjunto a la reforma laboral de Javier Milei.

Así lo indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes policiales, que detallaron que “se conformará un comando unificado. El personal policial presente estará desplegado en toda la zona de la manifestación”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó este jueves una adhesión al paro nacional que superaba “el 93%”, al que calificó como un acatamiento “récord” en todo el país, y anuncia una movilización “multitudinaria” en contra del Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

Por su parte la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que la manifestación de la CGT “va a ser hacia la Plaza de Mayo” y afirmó que “ayer habló con sus líderes” y le dijeron que “ellos van a ir pacíficamente”.

«Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas», aseguró la ex ministra de Seguridad Nacional. #AgenciaNA.

Precisamente hoy la senadora reunió en comisión las firmas suficientes para tratar el 26 de diciembre el proyecto en la Cámara Alta.