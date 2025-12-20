4° Entrega de distinciones a deportistas piquenses en distintas disciplinas

Por cuarta edición consecutiva, la Municipalidad de General Pico llevó a cabo el acto de reconocimiento a deportistas piquenses destacadas y destacados del año 2025 que se desempeñan en el ámbito local, provincial, nacional e internacional.

El evento se realizó en el auditorio del Centro Cultural MEDANO, sitio que estuvo repleto de familias de las y los distinguidos en esta ocasión y de vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de esta entrega de presentes.

Los mismos fueron hechos por el artista plástico Fabio Llanos y representan a la mara pampeana, un símbolo de velocidad y espíritu deportivo que además buscó captar la elegancia de este animal autóctono de nuestras llanuras. La estatuilla fue construida a través del ensamble de materiales como la madera tallada y el metal esgrafiado, con detalles en cobre y alpaca.

Luego de la apertura formal, se dio comienzo a la entrega de distinciones a las y los siguientes competidores: Silvina Bruno (trail running), Isabela Juan (equitación adaptada), Gustavo Robilotta (ciclismo), Mateo Bolteau (fútbol masculino), Marcela Eugeni (patín artístico), Pablo Marconi (running), Nicolás Suárez (automovilismo), Valentín Acosta Arocena (Rugby), Victoria Mendoza (equitación), Pilar Aimaretti Olivero (hockey femenino), Romanella Rodríguez (vóley), Ramiro Campanari (karting), Joaquín Benito (atletismo), Mauro Rolón (Rollers), Leonardo Lema (básquet masculino), Amparo Dalmasso (paddle), Leonardo D’Amico (bowling), Pía Ghigliotto (fitness), Miqueas Palmero (kickboxing), Brisa Belliera (kickboxing), Uma Gómez (fútbol femenino), María de los Ángeles Martín (ajedrez), Malena Castro (golf), Danna Martín (Taekwondo), Olivia Touceda (skateboarding), Marta Philpott, Román Agúero (levantamiento de pesas), Irina Mandrile (handball), Gonzalo Ochoa (motociclismo), Jerónimo Stagnaro (tiro con arco), Manuel Santamarina (triatlón), Alina Farías (básquet femenino), Felipe González (tenis), Simón Guaraglia (tenis de mesa), Guillermina Corrales (fútbol para ciegas), Martín Mendiara y Tomás Roldán (básquet para personas con Síndrome de Down), Valentín Gómez (básquet adaptado), Bautista Bal (natación para personas con Síndrome de Down), Fabio y Diego Moreno (colombofilia), Valentina Lovan (karate do), Inés Pereyra (natación), Juan Cuadrelli (natación aguas abiertas), Aylén Mayer (cesto femenino) y Jeremías Iranzo (cesto masculino).

A su vez, se otorgó un galardón a la trayectoria de Jorge Racca, quien dejó una huella imborrable en el básquet argentino y en la historia deportiva de General Pico. También se hizo lo propio con Andrea Ortíz, jugadora ejemplar en el vóley local y nacional.

Posteriormente, se dio paso a las siguientes premiaciones: Pico Rollers Club (rollers), Pico Rugby (rugby) , Ferro Carril Oeste (cesto), Club Atlético y Cultural Argentino (cesto), Club Sportivo Independiente (básquet)), Club Atlético Costa Brava (fútbol masculino), Pico Football Club (básquet profesional).

Araucanía

Lo mismo sucedió con jóvenes que participaron de los Juegos Binacionales de la Araucanía, como Sofía Maldonado, Uma Gómez, Micaela Mariani, Julieta Managó, Delfina y Agustina Pacheco Echart, Lautaro Baigorria, Rodrigo Marchini, Juan Pedro Méndez, Lautaro Margaría, Emanuel Villegas, Milagros Duré, Mercedes Esteban, Giuliana Malerbi, Manolo Fernández, Juan Cruz Carnelli, Giuliano Alisandroni, Valentino Vigna, Teo Rusconi, Franco Menicheli, Romanella Rodríguez, Sofía Alba, Ema Boga, Joaquín Benito, Yésica Tomaselli, Inés Pereyra y Carina Monachesi.

Para Araucanía

Recibieron distinciones Débora Becerra, Isabella Campagno, Milagros Sosa, Bautista Bal, Esteban Gómez, Alejandra Peñaloza, Guillermina Corrales, Maximiliano Vaquero, Jasiel Medrano y Sebastián Moreno.

Epade

En esta alternativa se destacaron Sofía Alba, Elian Melgarejo, Juan Ignacio Balleztena, Benjamín Herrero, Alma Nervi, Uma Brun, Micaela Mariani, Renata Reale, Isabella Rodríguez, Bernardita Linares, Juana Castro, Manuel Marcantonio, Bautista Montenegro, Antonio Fernández, Juan Acébal, María Duré, Mercedes Esteban, Emma Gautes, Ana Brisuela, Victoria Pasaman, Giuliana Malerbi, Joaquín Benito, Martín Mota, Bruno Fontán, Yésica Tomaselli, Alexander Villegas, Inés Pereyra y Luana Saavedra.

Para Epade

Olivia Gaite, Isabella Campagno, Abril Mansilla, Milagros Sosa, Juan Pedro Fernández García, Leandro Domínguez, Fiorella Corso y Jasiel Medrano fueron los premiados.

Newcom +60

Asimismo se distinguió al equipo integrado por Estela Ambroggetti, Oscar Benvenutto, Claudia Sierro, Mirta Cuello, Edgardo Juan, Iris Rodríguez, Miguel Schenhaiter, Sixto Vizcarra, Marta Follmez y María Rosa Miranda.

Gimnasia artística y pelota paleta

En primer lugar, reconocieron a Dulce Quiróz, Joaquín Garrido y Benjamín Arteaga del gimnasio Tu Mundo por sus logros de este año. Seguidamente a Santino Guaraglia, Nicolás Garrido y Rodrigo Chico (pelota paleta) por su desempeño en esta temporada.

Estuvieron presentes la intendenta Fernanda Alonso; el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; la directora de Deporte, Mariela Lera; el director de Juventud, Matías Alanis; demás funcionarios y funcionarias; periodistas deportivos del medio; deportistas homenajeados e invitados especiales.

Identidad piquense

Frente al auditorio, Nicolás Mendoza manifestó: “Gracias por estar aquí en esta iniciativa que nos llena de orgullo. Este es un sector muy representativo para nosotros y es por eso que queremos galardonar a quienes forman parte del mismo, por su dedicación, logros y amor por lo que hacen”.

“La Municipalidad tiene el privilegio, el enorme orgullo de acompañar tanto a quienes realizan prácticas individuales como colectivas, en distintos juegos y niveles y brindan identidad piquense a cada una de sus participaciones”, aseguró.

En relación a esto, añadió: “Vamos a seguir apuntalando el esfuerzo, la entrega, la disciplina y la pasión que le ponen a su actividad, entendiendo que el deporte es una herramienta fundamental que contribuye al desarrollo de las personas y de las comunidades”.