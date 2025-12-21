Entrega de viviendas en Colonia Barón y Metileo

El gobierno provincial entregó viviendas del programa nacional «Casa Propia-Construir Futuro» en las localidades de Colonia Barón y Metileo. En la primera de los localidades fueron beneficiadas 20 familias, lo que representa un paso muy importante para el crecimiento de la localidad. Las unidades entregadas corresponden al desactivado plan “Casa Propia – Construir Futuro”, proyectadas y abandonadas por el Gobierno nacional y finalizadas con fondos provinciales.

En su discurso, la titular del IPAV destacó el esfuerzo por lograr terminar las viviendas. “Fueron olvidadas por la Nación, sin embargo, con fondos provinciales, avanzamos y las pudimos terminar. Es decir, se tendrían que haber terminado mucho antes, la espera perjudicó a quienes necesitan la vivienda que hoy reciben”. Junto a Riboyra estuvieron presentes la intendenta de Colonia Barón, Mónica Stadler, la diputada provincial Andrea Valderrama y el gerente contable del organismo, José Garré. “Cuando hablamos de la gestión, hablamos de trabajar incansablemente para dar respuestas. Colonia Barón, como todas las localidades que tenían asignadas viviendas del mismo programa, tuvieron mucha más demora de la prevista. Se tendrían que haber demorado 10 meses, y si todo se hubiera hecho como estaba programado, ustedes ya estarían viviendo en sus casas” señaló la funcionaria provincial.

Ante esa instancia, repitió, “fue el gobernador Sergio Ziliotto quien definió seguir adelante y no discontinuar la obra. Por eso hablamos de trabajar en conjunto para poder avanzar, y eso es lo que hacemos en cada una de las localidades, hasta que por fin llegó el momento de retomar la obra. Hoy estamos acá, finalmente, haciendo entrega de estas casas, y a partir de ahora ustedes van a poder ejercer este derecho”. A párrafo seguido pidió “cumplir con responsabilidad sus obligaciones, principalmente con el pago de las cuotas, porque de esa cuota, es que vamos a poder construir más viviendas para esas familias que todavía están esperando sin perder la esperanza porque en La Pampa hay un Estado que piensa y escucha cuales son las necesidades de las pampeanas y pampeanos”.

Reconocimiento

La intendenta anfitriona destacó que, para la comunidad, “es un día de mucha importancia, porque al principio de la gestión teníamos solo tres obras asignadas: la renovación de la red de agua financiada e inaugurada por la Provincia y otras dos obras financiadas por Nación, que estaban paralizadas: el CDI y estas viviendas.

En ese momento la decisión política del Gobernador fue terminar las obras, principalmente las viviendas. Hubo mucha gestión para que esto sea posible, por eso estoy tan feliz. Para adelante, el compromiso del municipio es seguir trabajando para dar respuesta a la demanda habitacional, vamos a seguir trabajando como el primer día para conseguir que eso sea posible”. En tanto María Luisa Barroso, en nombre las familias adjudicatarias señaló que después de tanto tiempo “nuestro sueño de una casa se hizo realidad, y haremos de ella un hogar”.

En Metileo

En la misma jornada, en la localidad de Metileo, se hizo entrega de un crédito del programa “Llegar a casa”. En el municipio local y con la presencia del joven adjudicatario y el intendente Carlos Marchisio, se firmó el acta por medio de la cual se hace efectivo el primer desembolso para la construcción de un mono ambiente en la localidad.