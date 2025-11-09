Chofer de un viaje de estudiantes positivo de alcoholemia en General Pico

El chofer de un micro contratado por la empresa de turismo Max Dream que salió de la Terminal de Omnibus de General Pico dio positivo en el test de alcoholemia y tuvo que ser reemplazado por otro de una transportadora local. El hecho produjo indignación y preocupación de los padres. Se labró acta de infracción que será remitida al Tribunal de Faltas municipal y a la CNRT.

El viaje estaba programado con salida a las 22 horas del sábado desde General Pico. A esa hora estudiantes de colegios Los Caldenes y Luján aguardaban para hacer un viaje ya programado con anterioridad con la empresa Max Dream.

Los padres observaron una actitud extraña en uno de los choferes por lo que decidieron comunicarse con el 101 ya que había “manifestaciones similares a una borrachera” en uno de los choferes, según confió uno de los padres a RADIO37.

Inmediatamente intervino personal policial y municipal donde se detectó que tenía 1,72 miligramos de alcohol por litro de sangre.

El viaje finalmente se pudo realizar al ser reemplazado este chofer por otro que aportó una firma local. Mientras que al chofer con alto grado de alcoholemia no se le permitió subir al micro.

Esta situación produjo un gran malestar y preocupación en los padres de los alumnos de los dos colegios e incluso en los de otros estudiantes que viajarán en los próximos días.