La UNLPam confirmó el inicio del cursado de Medicina: las clases comenzarán el 2 de febrero en Santa Rosa

Tras años de gestión y expectativa, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) anunció oficialmente el inicio de la carrera de Medicina en la capital provincial. Las clases comenzarán el 2 de febrero de 2026, mientras que las inscripciones se habilitarán del 15 al 19 de diciembre.

El anuncio se realizó este viernes en una conferencia de prensa encabezada por el rector Oscar Alpa, acompañado por la decana organizadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Yamila Magiorano; la secretaria académica, Alejandra Maldini; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; y el subsecretario de Salud, Gustavo Vera.

La nueva carrera —que funcionará en Santa Rosa— adoptará un modelo académico inspirado en el plan de la Universidad Nacional de La Matanza, con un fuerte énfasis en la atención primaria de la salud y en las necesidades sanitarias de la región pampeana.

La iniciativa recibió en agosto la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), paso clave que permitió avanzar hacia su puesta en marcha.

Desde el Gobierno provincial, el gobernador Sergio Ziliotto garantizó el acompañamiento económico para el sostenimiento del programa y la infraestructura necesaria. Además, la Provincia cedió un terreno lindero al Hospital Favaloro para construir allí la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Salud, que funcionará como núcleo académico y de prácticas profesionales.

Con esta incorporación, la UNLPam amplía su oferta educativa en un área estratégica y de alta demanda, mientras que el sistema sanitario provincial se prepara para recibir a una nueva generación de médicos formados en el territorio.