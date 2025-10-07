Abelardo Ferrán y «Lichi» Marín se reunieron en la CGT Zona Norte con gremios

En la sede de la CGT Zona Norte, ubicada en General Pico, los candidatos del Frente Defendemos La Pampa mantuvieron un encuentro con trabajadores y trabajadoras. La oportunidad fue propicia para contar que se trabajará para la quita de Ganancias y votar en contra de cualquier ley que quite derechos.

Abelardo Ferrán y Varinia “Lichi” Marín fueron recibido por el secretario General, Walter Loza, quien agradeció a la actual diputada por no venderse en el Congreso y representar a los trabajadores; asimismo hizo extensivo el apoyo a quien encabeza la Lista 503, “sos de Pico y acá estamos para defender a La Pampa y acompañarte”, sostuvo.

Ambos candidatos coincidieron en trabajar en la Cámara de Diputados para volver a sacar el Impuesto a las Ganancias, a cuidar la Caja Previsional de la Provincia y los derechos adquiridos, advirtiendo que el Gobierno de Javier Milei viene por la Reforma Laboral, la Reforma Previsional y los Convenios Colectivos de Trabajo.

“En el último tramo del anterior gobierno, en la Comisión de Trabajo estábamos hablando de una jornada laboral de 6 horas y hoy nos encontramos defendiendo una indemnización, entonces todo ha cambiado para peor y se viene una Reforma Laboral mucho más dura, una Reforma Previsional, para subir la edad jubilatoria, nos dejaron a las mujeres sin moratoria, una de cada diez tiene los 30 años de aporte, tres de cada diez varones, por lo que hablamos de una situación muy delicada tanto para el sector de los trabajadores como para el de los jubilados”, expresó Varinia “Lichi” Marín.

Compromiso para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras

“Es una gran satisfacción estar acá, un honor”, expresó Abelardo Ferrán, quien contó a modo personal cómo se hizo Peronista con apenas 12 años en su querido Rancul, reivindicando las charlas alrededor de una mesa, entre hacheros y trabajadores, donde se reflejaba un sentido de solidaridad del Movimiento Justicialista.

“Lichi tiene toda una trayectoria en el Congreso, y yo me comprometo a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, tanto de pasivos como de activos. A mí me gusta estar en contacto con la gente, siempre tenemos reuniones para discutir mejoras de las situaciones laborales, es un espacio sustancial cuando uno tiene este sentimiento, por eso me comprometo a cuando estén las reformas que van a plantear, volver, sentarme con ustedes y analizarlas en conjunto”, continuó el candidato.

Llamando a luchar contra el trabajo precarizado y a defender derechos, Abelardo Ferrán reiteró el valor que tiene el Movimiento Obrero como columna vertebral del Partido Justicialista.