La Municipalidad piquense suma herramientas tecnológicas para información de la Dirección de Rentas

La Municipalidad de General Pico lanzó un chatbot en WhatsApp que permite efectuar trámites y consultas vinculadas con la Secretaría de Economía. A través de esta nueva herramienta, vecinas y vecinos pueden descargar tasas y facturas, realizar pagos o acceder a otra información de la Dirección de Rentas de forma rápida y sencilla.

Con esta iniciativa, el municipio ofrece una nueva forma de comunicarse con mayor rapidez y comodidad, promoviendo al mismo tiempo la eficiencia económica y el cuidado del ambiente al reducir el uso de papel y la impresión de documentos.

El chatbot funciona las 24 horas del día, brindando respuestas automáticas a las consultas más frecuentes. Si se requiere una atención personalizada, la conversación se deriva a un agente municipal que responde en horario administrativo, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

Actualmente, permite desarrollar trámites y consultas vinculadas con la Dirección de Rentas, como tasas por servicios municipales, patentes de motos, cementerio y salubridad e higiene, entre otros. Posteriormente, se incorporarán más servicios.

Quienes deseen utilizar el servicio pueden hacerlo por WhatsApp al número 2302-521526, el canal oficial.

Innovación y tecnología

En ese sentido, el director de Rentas, Juan Cruz Irrazabal, explicó: “Probamos el chatbot durante varias semanas y su funcionamiento es muy bueno, por eso lo ponemos a disposición de la comunidad. Permitirá concretar distintas gestiones vinculadas con la Dirección de forma totalmente online”.

Agregó que el chatbot no requiere registro ni creación de usuarios o contraseñas, y puede utilizarse desde cualquier celular con conexión a internet. “La idea es facilitar el acceso: quien lo desee puede seguir acercándose a nuestras oficinas, pero ahora también tiene esta alternativa”, destacó Irrazabal.

“Se podrán ver facturas vigentes, hacer pagos o inscribir patentes de motos, entre otras gestiones”, explicó el director. “Con el tiempo, buscamos reducir el uso de papel y generar un ahorro económico, cuidando al mismo tiempo el ambiente y nuestra ciudad”.

Irrazabal concluyó: “Buscamos seguir innovando de manera simple, incorporando tecnología que acerque el municipio a la gente. Mejoramos el estacionamiento medido, impulsamos la adhesión a la factura digital y ahora sumamos esta herramienta que permite comunicarse fácilmente por WhatsApp. Es ágil, rápida, intuitiva y funciona las 24 horas”.