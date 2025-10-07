Ziliotto inauguró en General Pico obras en la escuela 64 y anunció inversiones por $20 mil millones en educación

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró el comedor escolar de la Escuela Nº 64 de General Pico, una obra que da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa del barrio Malvinas Argentinas. Durante el acto, destacó que “la educación es la máxima prioridad del Estado pampeano” y anunció una inversión de 20.000 millones de pesos para fortalecer las instituciones educativas de la ciudad.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este martes la inauguración del comedor escolar de la Escuela Nº 64 del barrio Malvinas Argentinas, una obra que consolida la infraestructura educativa en la ciudad. Durante el acto, anunció una inversión de 20.000 millones de pesos para fortalecer el sistema educativo de General Pico.

De la actividad participó también la vicegobernadora Alicia Mayoral; la intendenta Fernanda Alonso; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez; la directora del establecimiento, Silvia Sorba, y miembros de la comunidad educativa.La obra, ubicada en el barrio Malvinas Argentinas, demandó una inversión actualizada a agosto de 2025 de $945.868.279,90 y respondió a una demanda concreta de la comunidad: contar con un espacio adecuado para el comedor escolar, dependencias de servicio y sanitarios.

El nuevo salón comedor, junto con la cocina y servicios anexos, fue diseñado con un concepto de doble uso, lo que permitirá su utilización tanto durante la jornada escolar como en horarios extendidos, para actividades sociales, culturales y comunitarias.

“La educación es la máxima prioridad”

Durante su discurso, Ziliotto destacó que “este nuevo espacio les permite concentrar toda la actividad educativa y social; no es solo una referencia territorial para formar a niñas y niños del barrio, sino también una referencia para la integración de la comunidad”.

En esa línea, subrayó la importancia del trabajo conjunto con el municipio: «Fue el municipio el que se integró al Estado provincial para dar respuesta a la sociedad. Es el trabajo articulado y la descentralización que llevamos adelante desde el Gobierno provincial, y que da estos frutos».

Ziliotto remarcó que la educación es una de las principales prioridades del Estado pampeano, destinando actualmente el 25% del presupuesto provincial a este sector. «Algunos hablan de gasto, pero la inversión en educación trasciende la actualidad, se proyecta en el futuro. Marca el norte que tiene la Provincia, más allá del gobernador de turno», sostuvo.

También valoró la articulación con los municipios y con la Universidad Nacional de La Pampa para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas desde los 45 días hasta la formación universitaria.

“En la Provincia de La Pampa tenemos la certeza y el orgullo de, junto con los municipios, valorizar la educación como un elemento estratégico para formar un proyecto personal, profesional, familiar, comunitario”, aseguró.

Agregó que «para nuestros adolescentes hemos diseñado un sistema de becas que les asegura la posibilidad de seguir formándose en la Universidad Nacional de La Pampa. Más en tiempos tan difíciles, en los cuales el Estado provincial y los municipios nos hacemos cargo absolutamente de todo».

Compromiso con la comunidad educativa

En el cierre del acto, el mandatario anunció una inversión de alrededor de 20.000 millones de pesos para el fortalecimiento de seis o siete instituciones educativas de General Pico, que serán incluidas en el próximo presupuesto provincial.

«Quiero dejarles un mensaje y un compromiso a toda la comunidad educativa de General Pico: seguiremos invirtiendo. Así como en la Escuela 64 aplicó inversiones, una de las tareas del próximo presupuesto será poner en valor toda la estructura educativa. Son seis o siete institutos educativos, primarios y secundarios, que van a recibir una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos para General Pico en el próximo presupuesto”, afirmó.

“Sabemos que es difícil, pero hay que ratificar el trabajo en conjunto con toda la comunidad educativa. En esto hemos logrado una sociedad realmente integral y mancomunada, y en ese sentido seguiremos trabajando juntos”, expresó Ziliotto, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la educación pública y la igualdad de oportunidades.

Alonso: “Un espacio de encuentro y de cuidado”

La intendenta Fernanda Alonso celebró la inauguración y destacó que se trataba de una demanda largamente esperada por el barrio: “Hoy es un día especial, vamos a vivir la posibilidad de que ya comience a utilizar este comedor, que era una necesidad concreta de tantos años que tenía la escuela”.

Agradeció al Gobierno provincial ya la ministra de Educación por la rápida respuesta: “Al momento en que estuvo el planteo y la necesidad, no dudaron en decidir y en direccionar los recursos para que hoy sea una realidad que la Escuela 64 tenga este espacio”.

Remarcó que el nuevo edificio no solo servirá para garantizar la alimentación de los alumnos, sino también para fortalecer los lazos comunitarios: «Este espacio va a tener una función específica, pero también va a ser un espacio de desarrollo y recreación que se va a abrir a la comunidad. Ahí vamos a poder encontrar ese fortalecimiento que necesitamos de las relaciones entre los vecinos y las vecinas del barrio».

En ese sentido, subrayó que “hay un Estado que piensa en estas cuestiones; no es solo venir a aprender, es también generar relaciones que son para toda la vida”.

Sorba: “Un sueño hecho realidad”

La directora de la institución, Silvia Sorba, calificó la jornada como “un día de celebración y alegría para toda la comunidad educativa” y repasó la historia del establecimiento. “Inaugurar una obra es importante, pero inaugurar una obra en una escuela tiene algo muy especial”, expresó.

Relató que la Escuela N° 64, fundada en 1909, funciona en su actual edificio desde 1982 y desde 2010 es de jornada completa. Actualmente cuenta con 120 alumnos, 21 docentes y 6 no docentes, además de un anexo del JIN N° 1 con 60 niños de salas de 3, 4 y 5 años.

Recordó que el comedor funcionaba hasta ahora en un espacio cedido por el municipio a dos cuadras del edificio. «Durante casi dos años de obra los chicos preguntaban todos los días cuándo estaría listo el comedor. Hoy podemos decir que ese día llegó: tenemos un lugar amplio, confortable y dentro de la institución, un punto de encuentro que promueve la convivencia y el desarrollo social de los niños», destacó.

La directora agradeció el acompañamiento del Ministerio de Educación y del municipio durante todo el proceso y convocó a la comunidad a cuidar las instalaciones: «El comedor escolar es un logro colectivo y también es, desde aquí adelante, un compromiso compartido. Invitamos a alumnos, docentes, familias y vecinos a valorar este espacio, que será recordado por generaciones».