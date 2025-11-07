Diego Santilli oficializó su renuncia como diputado

El dirigente del PRO Diego Santilli presentó este viernes su renuncia a la banca de diputado nacional, paso formal que le permitirá jurar en los próximos días como ministro del Interior del Gobierno de Javier Milei.

Santilli, que tenía mandato vigente hasta el 10 de diciembre, había sido reelecto en las elecciones del 26 de octubre encabezando la lista conjunta de La Libertad Avanza y el partido Propuesta Republicana (PRO). Sin embargo, su nuevo rol en el Gabinete lo obligó a dejar el cargo legislativo antes de tiempo.

El Ejecutivo había confirmado el domingo su designación en reemplazo de Guillermo Francos, quien dejó el ministerio como parte del rediseño político impulsado por Milei tras su triunfo electoral.

Durante la tarde, Santilli mantuvo una intensa agenda en la Casa Rosada, donde se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el marco de la ronda de diálogo con mandatarios provinciales que el nuevo ministro puso en marcha para discutir el Presupuesto 2026 y eventuales reformas estructurales.

Luego del encuentro con Torres, el exvicejefe de Gobierno porteño tenía previsto reunirse con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en lo que constituye una primera señal de búsqueda de consenso entre la administración nacional y las provincias.

Con esta designación, Milei refuerza el vínculo político con el PRO y suma a su gabinete a una de las figuras con mayor experiencia en gestión dentro del espacio que lidera Mauricio Macri.