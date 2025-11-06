Una mujer fue baleada mientras navegaba en el Delta. También un periodista. El tirador está prófugo

Un violento y misterioso episodio conmociona a la comunidad de Escobar. Una vecina del barrio náutico El Naudir fue gravemente herida de un balazo mientras navegaba por el arroyo Correntino, en el Delta, durante una salida recreativa con amigos. La víctima, identificada como Ana Marquis, se encuentra en estado crítico.

El ataque ocurrió el domingo por la tarde, cuando ocho personas —entre ellas Marquis y su marido— viajaban en lancha desde el río Paraná de las Palmas hacia el río Luján. Según relataron los testigos, el disparo habría provenido de la margen este del arroyo, en una zona cercana al predio de Kayak Escobar.

“De repente Ana dijo: ‘Me pegó algo’. Pensamos que se había golpeado con algo del agua, pero enseguida vimos que estaba sangrando”, contó Martín, su esposo.

Un disparo que nadie vio venir

El grupo detuvo la embarcación y pidió ayuda de inmediato. Una ambulancia aguardó en la costa para trasladar a la víctima, primero al Hospital Provincial Enrique Erill, donde fue estabilizada, y luego al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue sometida a una cirugía de urgencia y continúa internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Los médicos confirmaron que la herida fue provocada por una bala calibre 22 que ingresó a la altura del tórax y perforó un pulmón. “Está viva de milagro”, dijo su marido, visiblemente conmocionado.

Martín explicó que en el momento del ataque no escucharon el disparo. “Las chicas que iban atrás sí oyeron tres estruendos, uno fuerte y claro. Pensamos que podía ser un aire comprimido, pero no. Fue un tiro real”, sostuvo.

Una investigación abierta y sin detenidos

El caso fue caratulado como “tentativa de homicidio” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de Escobar. Hasta el momento, no hay personas identificadas ni detenidas.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el ataque haya sido efectuado desde alguna de las casillas ubicadas sobre la ribera. Sin embargo, los vecinos aseguran que se trata de una zona tranquila, donde nunca se habían registrado hechos de violencia semejantes.

“Ya me dijeron que hubo gente que tuvo problemas en el mismo lugar. Lo que pasó es una locura”, afirmó Martín.

Periodistas también fueron baleados

El desconcierto y la tensión en la zona aumentaron aún más este lunes, cuando un equipo de C5N que se acercó a cubrir el hecho denunció haber recibido disparos mientras trabajaba.

“Sentimos el sonido seco de los tiros. Al principio no entendíamos qué pasaba, pero después confirmamos que fueron tres disparos”, contó uno de los cronistas del canal.