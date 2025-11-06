Locales

Expo Carreras para Adultos: No hay edades ni límites para seguir estudiando

Daniel Depaulo

Con importante convocatoria, la Municipalidad de General Pico llevó a cabo una nueva edición de la Expo Carreras para Adultos. La presentación se realizó en el Centro Educativo de Nivel Secundario N°3 que funciona en la Escuela Normal Mixta.

En este espacio se ofreció a quienes están finalizando sus estudios secundarios y a personas interesadas, el enorme abanico de propuestas educativas y de formación profesional que están disponibles en nuestra ciudad.

En línea con ello, los diferentes stands con representantes de la universidad pública, privada, de institutos terciarios y Centros de Formación dieron a conocer a las y los consultantes sus carreras y explicaron los métodos de estudio.

Participaron de esta jornada el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; la directora de Educación, Gabriela Ramírez; autoridades y referentes de instituciones educativas del medio; estudiantes y público en general.

Oportunidades para todos y todas

En cuanto a esta iniciativa, Gabriela Ramírez recordó: “Tenemos más de 300 carreras terciarias, universitarias y de formación profesional para que puedan elegir su futuro. La idea es que, ya que la mayoría participó de algún taller de orientación vocacional, una vez que terminen el secundario, ellos y ellas puedan seguir otro nivel superior según sus disponibilidades y elecciones”.

“A diferencia del evento que hacemos anualmente, en el cual recibimos la visita de estudiantes locales y de distintos puntos de la provincia, entendimos que tenemos que tener otras opciones para este grupo, teniendo en cuenta que quienes estudian de noche tienen familia a cargo o trabajan durante el día. Lo cierto es que no hay ni edades ni límites de ningún tipo para seguir estudiando”, sostuvo.

Sobre la vinculación de las entidades públicas y privadas, la funcionaria valoró: “El Foro de Educación Superior tiene eso de comunidad, de accionar mancomunadamente, de desempeñarnos en conjunto en pos de la ciudad del aprendizaje y del conocimiento que todas y todos queremos”.

