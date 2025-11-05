General Pico celebra sus 120 años con un festival impulsado por el aporte del sector privado

La ciudad de General Pico inició las celebraciones por su 120° aniversario con una variada programación cultural y recreativa que se extenderá durante todo el mes de noviembre. Las actividades comenzaron con la apertura del Salón de Pintura 2025 y tendrán su punto culminante con el Festival Pico Cumple, cuya realización fue posible gracias al aporte de empresas, comercios e instituciones locales.

El secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza, destacó la relevancia del acompañamiento del sector privado en la organización del evento. “Sin su aporte, no podría haberse realizado. Fue clave para que la ciudad tenga la fiesta que se merece: abierta, gratuita y para todos”, señaló.

Según explicó el funcionario, los auspicios publicitarios permitieron cubrir los gastos principales de la festividad, entre ellos el escenario, sonido, iluminación, pantallas y seguridad privada, elementos esenciales para garantizar la magnitud y calidad del encuentro.

Entre las novedades de esta edición, la organización implementó un nuevo sistema de inscripción para emprendedores, food trucks, cantinas e instituciones, que abonaron un canon simbólico. La ubicación de los puestos se definió mediante sorteo, una modalidad que buscó transparentar el proceso y generar recursos adicionales para el financiamiento del evento.

“El Festival Pico Cumple es de toda la comunidad, y el acompañamiento del sector privado es activo y estratégico. Eso permite que la celebración de las y los piquenses avance hacia la autofinanciación”, remarcó Mendoza.

La agenda de noviembre incluye múltiples actividades conmemorativas. El 8 de noviembre se correrá la Carrera Aniversario, mientras que el 9 se inaugurará la muestra fotográfica “120 años de crecimiento, Pico en imágenes” en la explanada municipal. El 11 se realizarán la celebración en el Museo Regional Maracó y el acto oficial en Plaza Pico, seguidos por la Previa del Pico Cumple en El Parador.

El esperado Festival Pico Cumple se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre, y el 30 se cerrará el mes con la muestra final de los talleres municipales y la inauguración del nuevo escenario de El Parador, que llevará el nombre “Heraldo Hernández” en homenaje al poeta, compositor y músico local.