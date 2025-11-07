Se viene este domingo «Pico en imágenes, 120 años de crecimiento»

En el marco de las actividades programadas por el 120° Aniversario de nuestra ciudad, el municipio ofrecerá este domingo 9 una serie de propuestas denominadas “Pico en imágenes, 120 años de crecimiento”, que repasarán la historia piquense y generarán un tiempo de disfrute para toda la familia.

Desde las 19:00 en la Avenida San Martín entre 9 y 11, la jornada comenzará con un espectáculo que reunirá distintas disciplinas artísticas a la par de un relato que evocará las transformaciones culturales, los espacios de encuentro y las memorias compartidas que dieron forma a nuestra identidad.

En esa línea, se realizará un recorrido desde 1900 hasta la actualidad.

Junto a ello, distribuídos en el lugar en forma representativa y gracias al aporte del Club de Autos Clásicos y Especiales de General Pico y de Rubén Duserre, habrá un vehículo por década acompañando la presentación.

A las 21:00 se proyectará el mapping, un contenido audiovisual con imágenes significativas de la vida de General Pico a través del tiempo, exhibidas sobre la fachada del Palacio Municipal.

De esta manera, se invita a las y los vecinos a compartir este momento y transitarlo en comunidad, celebrando lo construido y nuestra esencia como localidad.