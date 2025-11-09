El Parque Aconcagua exige ahora un seguro por rescate para todos los visitantes

A partir de la temporada 2025-2026, todas las personas que ingresen al Parque Aconcagua deberán contar con un seguro por rescate, una medida que incluye a los argentinos.

El director de Recursos Naturales Provinciales, Iván Funes, en declaraciones radiales de esta modificación en la normativa: «Ahora al argentino se le exige seguro si no va con un prestador turístico, un prestador de servicios», dijo. Y aclaró que la decisión responde a un aumento en los problemas de evacuación, donde la provincia debe asumir los costos.

Este cambio busca mejorar la seguridad y la gestión de emergencias en el Parque Aconcagua, que recibe a miles de turistas cada año, aumentando así la responsabilidad de los visitantes en sus actividades de montaña.